Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić može biti smijenjen samo na izborima, o njegovoj ostavici nema pregovora, poručio je ministar prvi potpredsjednik Vlade Srbije i ministar inostranih poslova Ivica Dačić.

Gostujući u programu TV Pink, Dačić je povodom zahtjeva učesnika protesta "1 od 5 miliiona" i dijela opozicije da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podnese ostavku rekao da se o tome ne može pregovarati jer se takve stvari rješavaju na izborima.



Dačić, čija je Socijalistička partija Srbije vodeći koalicioni partner naprednjaka u vlasti, ocijenio je da se sa opozicijom može razgovarati o prijedlogu nekog zakona ili nekih zakonskih rješenja.



"Ali da predsjednik države podnese ostavku i svi mi, to ne može da bude zahtjev. To se rješava na izborima", rekao je Dačić.



On je ocijenio da opozicija nema nikakvu politiku i da je to "politička vreća u kojoj ne znate za šta možete da se uhvatite".



"Ako izvučete iz tog džaka Dveri oni su protiv EU, odbijaju svake pregovore o Kosovu, podržavaju saradnju sa Rusijom. Sa druge strane, ako izvučete DS, oni su za ulazak u EU, oni su započeli sa Prištinom pregovore oko rješavanja kosovskog pitanja, oni su pregovore iz Savjeta bezbjednosti UN prebacili u Brisel", rekao je Dačić.





