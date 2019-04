Vandal koji je sinoć išarao grafitima spomenik Franje Tuđmana u Zagrebu priveden je u policiju i snosit će svoj dio odgovornosti za uništavanje gradske imovine, potvrdio je ovu informaciju zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Foto: Josip Regović / PIXSELL

Na spomeniku su noćas osvanula dva grafita "Mila" u obliku srca i "Bandić lopov".



"Vandalizam se kažnjava i neka institucije rade svoj posao", komentirao je Bandić šaranje Tuđmanova spomenika, prenosi Index.hr.



Spomenik je pod videnadzorom, a počinitelj je već priveden tamo gdje treba biti, potvrdio je Bandić novinarima na obilježavanju Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.



Dodao je da ne zna postoji li mogućnost da se Tuđmanov spomenik dodatno zaštiti od budućih vandalskih ispada. Poručio je i da treba odvojiti demokratiju od ulice i anarhije.



"Treba samo donijeti zakon da tata i mama plate pola spomenika, onda neće niko ništa više pisati. Ali to treba donijeti Vlada, a ne Grad Zagreb. Mi nemamo mogućnost donijeti ni uredbu sa zakonskom snagom, a kamoli zakon. A to je naša imovina, to su novci poreznih obveznika ovoga grada. Prema tome, demokratija - da, protesti- da, ali vandalizam i uništavanje gradske imovine - ne", zaključio je gradonačelnik čije se ime noćas našlo na spomeniku.



Policija je potvrdila da je spomenik Franji Tuđmanu ponovo tokom noći bio išaran grafitima koji su ubrzo uklonjeni, te da se zbog tog slučaja provodi kriminalističko istraživanje.





(24sata.info)