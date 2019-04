Većinom glasova Vijeće Muzičke akademije odbilo je prijedlog dekana da se zagrebačkom gradonačelniku Milanu Baniću dodijeli počasni doktorat zagrebačkog Sveučilišta.

Dekan i rektor Sveučilišta odbili su komentirati tu odluku, a evo što je o toj mogućnosti rekao Milan Bandić.



- Dok političke stranke i potpredsjednici stranaka prosvjeduju protiv mene, znam da sam u pravu. Ništa ja ne očekujem, ne trebaju Bandiću nagrade, nego nagrade trebaju Bandića - ponovio je gradonačelnik.



Postupak dodjele počasnog doktorata Bandiću pokrenuo je upravo dekan Muzičke akademije Dalibor Cikojević, koji je rekao da je to učinio kao član sveučilišne zajednice. Unatoč tomu, dekan Cikojević nakon sjednice u utorak nije bio dostupan za medijske izjave.



Današnjom odlukom ukupno je šest sastavnica Sveučilišta u Zagrebu iskazalo neslaganje s takvim prijedlogom. Do sada su to učinili Filozofski fakultet, Prirodoslovno-matematički fakultet, Pravni fakultet, Arhitektonski fakultet te Fakultet političkih znanosti, a prema pisanju medija, o tome bi sljedeći tjedan trebali odlučivati i članovi Vijeća Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.





