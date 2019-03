Liberalno-demokratska partija (LDP) saopštila je danas da je odmah po imenovanju Čedomira Jovanovića za savjetnik člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Željka Komšića, krenuo napad preko "tabloida i profesionalnih patriota", zbog čega je na društvenim mrežama došlo do "histerije anonimnih ludaka" koji već danima prijete smrću Jovanoviću i članovima LDP-a.

Arhiv / 24sata.info

"Poslije poraza svoje katastrofalne politike, jedino što im je preostalo je režanje preko tabloida i naručenih tekstova, uz dobro oprobanu mantru o izdajnicima i patriotama", naveo je LDP u saopštenju.



Navodeći da je umjesto toga bolje da se zapitaju kako to da niko ko je obavljao vlast u Srbiji u prethodne tri decenije nema mogućnost da u regionalnim okvirima uradi nešto za Srbiju i njeno društvo, nego je svako od njih za sobom ostavio zatvorena vrata i gomilu otvorenih pitanja i problema, LDP je istakao da "oni koji su prije nekoliko dana bili ujedinjeni u šutnji povodom presude Radovanu Karadžiću, danas su se oglasili da još jednom, usput, zalijepe etiketu izdajnika Čedomiru Jovanoviću, ne pitajući za cijenu svojih neodgovornih izjava i gluposti kojima truju ljude u Srbiji".



"I vlast i navodna, 'pravovjerna' opozicija, partneri u svakoj pogrešnoj odluci od 2004. godine do danas, jedino što znaju da ponude ljudima u Srbiji su podjele, besmisleni partijski rovovi, povećanje tenzija i stvaranje klime u kojoj obični, normalni ljudi ne vide svoj interes", piše u soapštenju.



LDP je naveo da su se sadašnja vlast i njena navodna glasna opozicija isto tako ponašali kada su zajedno krali na Ustavnom referendumu, branili Kosovo rezolucijama lišenim realnosti ili kada su poklanjali NIS Rusima.



"I tada su za njih oni koji su drugačije mislili bili izdajnici, samo, iz ove perspektive, najbolje se vidi koliko smo bili u pravu kada smo govorili da svi oni mogu da budu i dio iste partije i politike, pošto razlike među njima ne postoje", navedeno je u saopštenju.



LDP je poručio da ako hoće da stvarno nešto urade za svoju zemlju i ljude u njoj, neka odu u Podgoricu, Sarajevo, Zagreb, Prištinu, Skoplje, pa će shvatiti razmjere svoje politike, koja nikome nije donijela dobro sem njima i njihovoj želji da Srbiju zauvijek drže na margini savremenog svijeta, a sebe na vlasti, mijenjajući imena partija kao da će ih to učiniti drugačijim nego što to stvarno jesu.

(24SATA.INFO)