Jednomjesečnoj djevojčici koja se od ugriza psa već nekoliko dana liječi u Dječijoj bolnici u Klaićevoj stanje se ipak poboljšava premda je i dalje u induciranoj komi i na respiratoru, piše Jutarnji.hr.

Foto: Hanza media

- Nakon drugog hirurškog zahvata jučer smo djevojčici radili kontrolni MR i situacija je ipak malo bolja nego što je to bilo poslije prve operacije, koja je učinjena odmah po primitku male pacijentice u bolnicu - kaže prof. dr. Goran Roić, direktor Dječije bolnice u Klaićevoj.



Također dodaje da bi, ne dođe li do pogoršanja stanja, djevojčicu ljekari idućih dana polako mogli buditi iz kome, a onda bi se trebalo znati ima li i kakvih mogućih trajnih posljedica od ove teške povrede.



Podsjećamo, jednomjesečna beba prošlog petka teško je stradala, i to u spavaćoj sobi vlastitog doma, gdje ju je ugrizla argentinska doga. Najprije je bila prevezena u koprivničku bolnicu, a potom u Klaićevu s teškim povredama kosti glave i mozga. Neurohirurzi su zato morali obaviti hitnu operaciju kako bi spasili život djevojčice koje je odmah stavljena u induciranu komu i na respirator.



No, u ponedjeljak su ljekari zaključili da je potrebna još jedan hirurški zahvat koji je trajao puna četiri sata. S obzirom na to da se radi o vrlo malom djetetu, operacija je bila dodatno zahtjevna, a rađena je tako da su ljekari najprije operirali jednu stranu kosti glave i mozga, a potom drugu.



Iz bolnice poručuju da su zasad optimisti jer se u pravilu mozak tako male djece lakše oporavlja. U svakom slučaju, idućih nekoliko dana moglo bi biti ključno za bebin oporavak.





