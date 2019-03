Crnogorska policija uhitila je u utorak 17 osoba, među kojima su i dva policijska službenika, zbog sumnje na međunarodno krijumčarenje migranata, priopćeno je iz Uprave policije Crne Gore.

Foto: Arhiv

"Jutros je policija na području Podgorice i Nikšića lišila slobode 17 osoba, a protiv ukupno 21 osobe podnesene su kaznene prijave zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo stvaranja kriminalne organizacije i kazneno djelo nedozvoljenog prelaska državne granice i krijumčarenja ljudi", navode iz policije i ističu kako su među uhićenima i G.M. i P.V., službenici Uprave policije - Sektora za osiguranje ličnosti i objekata.



Policija navodi kako su u višemjesečnoj akciji pod nazivom "Doku" poduzimali kontinuirane i intenzivne aktivnosti s ciljem otkrivanja i procesuiranja krijumčarskih mreža koje djeluju na teritoriju Crne Gore i u zemljama regije i tom prilikom identificirali organiziranu kriminalnu grupu formiranu s ciljem vršenja krijumčarenja stranih državljana koji su u Crnoj Gori imali status tražitelja azila.



"Sumnja se da je ova organizirana kriminalna grupa djelovala na način što je vršenjem radnji krijumčarenja u dijelu prihvata, tranzita, smještaja te ilegalnog prelaska državne granice na ruti Albanija - Crna Gora - Bosna i Hercegovina - Hrvatska, od svibnja 2018. godine prokrijumčarila više grupa ljudi koje su brojale od pet do 10 osoba", navode u policiji.



Dodaju kako je policija provedenim aktivnostima došla do sumnje da je način izvršenja krijumčarenja podrazumijevao aspekte međunarodnog djelovanja organizatora te organizirane kriminalne grupe.



"Kazneno djelo vršeno je prije svega, kako se sumnja, ugovaranjem dolaska grupa migranata iz Albanije u oblasti oko Graničnog prelaza Božaj gdje je korištena nepristupačnost terena radi ilegalnog ulaska na teritorij Crne Gore, kao i organiziranje prevoza preko crnogorskog teritorija, korištenjem taksija i rent a car vozila, do pograničnog pojasa s BiH u okolini graničnih prelaza Ilino brdo i Vraćenovići, gdje su grupe također koristeći nepristupačnost terena ilegalno ulazile na bh. teritorij", navode u policiji.



Napominju da je tijekom višemjesečnih aktivnosti ostvarena međunarodna suradnja s policijskim službama Hrvatske i BiH, te da je kroz zajedničke koordinirane aktivnosti i na teritoriju Hrvatske slobode lišena jedna osoba dok su u BiH slobode lišene tri osobe zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili navedena kaznena djela na teritoriju te dvije zemlje.



Osumnjičeni će biti privedeni specijalnom državnom tužitelju u Specijalnom državnom tužiteljstvu u Podgorici na daljnje postupanje, navodi se u priopćenju.





(FENA)