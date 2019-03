Kosovski premijer Ramush Haradinaj smatra da na Balkanu neće biti mira sve dok "Srbija ne prizna zločine koje je počinila tijekom proteklih sukoba na Kosovu" i dodao kako je odluka NATO-a da bombardira Srbiju 1999. godine bila ispravna.

Ramush Haradinaj / 24sata.info

Haradinaj je to kazao u selu Mala Kruša kod Orahovca, u povodu obilježavanja 20. godišnjice od bombardiranja NATO-a na Srbiju, i istaknuo kako neki srbijanski političari poriču zločine i bol Albanaca zbog stradanja nevinih civila samo zato što su bili druge nacionalnosti i vjere.



"Besmisleno je da Srbija traži nešto zauzvrat da bi priznala kosovsku neovisnost. Kako je moguće da Vučić, Brnabićeva i Dačić negiraju istinu, jer to neće osigurati mir na Balkanu? Mi smo s ovim nestalim osobama ušli u dijalog, a oni od nas sada traže da ispunimo uvjete kako bi dijalog bio nastavljen", kaže Haradinaj.



On je naglasio kako priznavanje kosovske neovisnosti od Srbije ne podrazumijeva pravnu amnestiju.



"Ali mi se trebamo prepoznati kao dvije zemlje, pomiriti i krenuti naprijed u okviru postojećih granica. Naš cilj je članstvo u EU i NATO. Imamo vojsku i moramo biti u stanju braniti se, ali kao članica NATO-a bit ćemo sigurniji jer to znači kolektivnu obranu", zaključio je Haradinaj, prenosi Tanjug.





(FENA)