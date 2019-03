Srbija ne da da je slome, Srbiju ne mogu da pobijede, poručio je večeras predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Nišu, na manifestaciji obilježavanja dvije decenije od početka NATO agresije.

Foto: Tanjug

On je u obraćanju pred oko 20.000 ljudi u Nišu, tokom kojeg su ga povremeno savladavale emocije, podsjetio na događaje od prije 20 godina i danas, kada su, kako je konstatovao, "krenuli Srbiju da sruše".



"Hoću da poručim odavde, da šta god da se dogodi, nikada nemojte bilo kome da dopustite da sruši slobodu i nezavisnost Republike Srbije! Nikada!", poručio je srpski predsjednik.



"Pet godina obeležavamo na ovako veličanstven način godišnjicu agresije NATO na jednu malu, slobodoljubivu i nikada pokorenu zemlju. Ponosan sam na vas, dragi građani Srbije, jer vaš slobodarski duh, naterao nas je da učeći mlade generacije o onome što se zbivalo, ne zaboravimo da budućnost možemo da gradimo samo na takvim osnovama, čuvajući slobodu, samostalnost i nezavisnost Srbije kao najviše vrednosti. Hvala vam što je Srbija ponosa i budućnosti, večeras, ovde sa nama", rekao je predsjednik Vučić.



Na kraju, citirao je riječi Martina Lutera Kinga, "nećemo pamtiti riječi naših neprijatelja, nego tišinu naših prijatelja".



"I jedino što imam da dodam je, da tada, prijatelje gotovo da nismo ni imali. Hvala onima koji nisu bili protiv nas, ali nam pomagao nije gotovo niko", podsjetio je Vučić.



Bili smo, kaže, sami, suočeni sa najvećom vojnom silom na svijetu, sa koalicijom bogatih i moćnih, sa 22.000 tona bombi i raketa, i sa njihovim jasnim ciljem: da nas poraze, unize i da jedan dio naše teritorije predaju nekom drugom.



Danas, dvadeset godina kasnije, mi ponovo imamo prijatelje, ali i one koji nam više nisu neprijatelji, uz jasnu razliku u mišljenju o svemu što se događalo.



"I ono što je za nas zločin, a smrt dve i po hiljade civila, smrt 79 dece, devastiranje jedne zemlje, šteta koja se meri desetinama milijardi dolara, za nas će uvek biti zločin, za njih je , ako i toliko hoće da priznaju - greška, uz koju, tu i tamo, dodaju i izraz, tragična", rekao je i dodao:



"To je ono na šta mi nikada nećemo pristati", rekao je Vučić i nastavio - ne ovde, u Nišu, na koji su, protivno svim konvencijama, bacane kasetne bombe, da bi ubijale trdunice na pijacama. I ne u Varvarinu, ne u Grdelici, ne u Ralji, Merdaru, Pazaru, Batajnici, gde su njihove greške za nas značili gubitak najvažnijih od svih života, dečijih. Nemamo mi prava na to, da pognemo glavu i i sami kažemo, pa dobro, greška, jer, istakao je, "mi nismo greška".



"Mi smo brojčano mali, ponosni narod, pobednik u velikim ratovima, snažan, darovit, spreman na žrtvu, ali i na pomirenje, uz taj jedan mali uslov, važan za naš opstanak. Da ne zaboravljamo. Nikada, nikome, naše živote", rekao je predsjednik Vučić.

(Tanjug)