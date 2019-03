Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović upozorio je da je bezbjednosna situacija na Kosovu složena i da jedna varnica od nekoga ko je neodgovoran može da napravi katastrofu, ne samo na teritoriji Srbije, već čitavog regiona.

Nebojša Stefanović / 24sata.info

Stefanović je rekao da zvaničnici Srbije ovu činjenicu stalno ističu u razgovoru sa strancima, ukazujući da svi moraju biti oprezni.



"Nažalost, najnoviji pokušaji organizacije i angažovanje specijalnih jedinica policije kosovskih struktura i takozvane vojske i njihovo naoružavanje ne idu u prilog stabilizaciji i miru. Mi tražimo da razgovorom rešavamo probleme", rekao je Stefanović za "Politiku".



On kaže da upadi tih jedinica u stanove i hapšenja ljudi, pljenidba robe i hrane iz centralne Srbije pokazuje da se Srbima ništa dobro ne dešava na Kosovu i Metohiji i da sa pravom strepe svakog dana.



"Naravno da moramo da budemo spremni da zaštitimo srpsko stanovništvo da se ne dogodio novi pogrom, masovni egzodus i ubijanje...Naš posao je da pokušamo sve što možemo da ne dođe do sukoba i eskalacije nasilja", rekao je Stefanović.



On je dodao da zato moli svijet da razumije zahtjev Srbije da međunarodna zajednica bude više angažovana i da ne dozvoli da jedna nepromišljena reakcija, koja može doći od strane kosovskih Albanaca, uvuče region u trajnu nestabilnost.



"Ako EU želi da ovaj prostor bude integrisan u veću evropsku porodicu, mora da preuzme ozbiljniju ulogu i odgovornost", konstatovao je Stefanović.





(24sata.info)