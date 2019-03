Svaki dan odgađanja rješenja za Kosovo stvaranje je uvjeta da jedna iskra zapali cijeli region, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, te izrazio uvjerenje da će uskoro uslijediti neka od njemačko-francuskih inicijativa.

On je medijima kazao da i Srbija ima mnogobrojne crvene linije, ali da ih ne želi spominjati kako ne bi uništavao šansu za razgovore.



- Svaki dan odgađanja, svaka nedjelja odgađanja je stvaranje uvjeta da jedna iskra zapali cijeli region i to moraju znati dobro i zapadne zemlje koje drže Prištinu kao malo vode na dlanu - rekao je Vučić.



On je dodao da ne voli govoriti o crvenim linijama, ali da ih svakako Srbija ima mnogo, kao što i druga strana ima mnogo.



- Neću govoriti o njima, jer poslije toga onemogućavate razgovore. Imamo ih mnogo i nismo ni blizu bilo kakvog sporazuma. Nemamo ga ni u nacrtu, prijedlogu. Ne postoji ništa u ovom trenutku - rekao je predsjednik Srbije, prenosi Srna.



Vučić je naglasio da neće urušavati šansu za razgovor jer razgovori ostavljaju Srbe u životu, izrazivši uvjerenje da će njemačko-francuski, to jest evropski angažman u narednom periodu biti jasnije i očiglednije vidljiv i prikazan na Balkanu.



- Mislim da njemačka kancelarka Angela Merkel dobro zna kakve se sve opasnosti kriju i želi sačuvati mir u Evropi. Mislim da ćemo vidjeti neke od njihovih inicijativa u veoma bliskoj budućnosti - rekao je Vučić.



On je istakao da Srbiji evropska budućnost zavisi od razgovora sa Prištinom i od toga hoće li jednog dana moći biti postignut dogovor.



- Drugačije nas niko nikada neće pustiti u Evropu. To ljudi u Srbiji trebaju znati. Trebamo biti fer i da ljude ne obmanjujemo - poručio je Vučić.

