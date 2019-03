U Beogradu skoro 24 sata nakon izricanja presude nekadašnjem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću vlada u četvrtak službena šutnja, bez reakcija, ocjena, komentara i priopćenja o pravomoćnoj presudi na doživotni zatvor bivšem predsjedniku Republike Srpske.

Nakon izricanje presude Karadžiću jučer pred sudskim vijećem MICT-a u Den Haagu, u Beogradu se u četvrtak do podneva nisu očitovale ni vlada niti srbijanski predsjednik, premda su beogradski elektronički mediji i agencije jučer i danas prenijele komentare većine relevantnih političkih ličnosti iz država regije.



U Beogradu su, međutim, zasad izostale reakcije i uobičajene priopćenja, nije se oglasio ured šefa države Aleksandra Vučića, koji od srijede boravi u službenom posjetu Njemačkoj, izostala je i ocjene premijerke Ane Brnabić, a nije se oglasila ni predsjednica Skupštine Maja Gojković, prenosi Hina.



Predsjednik Nacionalnog vijeća Rasim Ljajić, uobičajeno susretljiv prema novinarima, izbjegao je odgovoriti na telefonske upite ili ne odgovara na pozive.



Istodobno, na naslovnicama današnjeg beogradskog tiska dominiraju riječi "doživotna" i "nepravda", ali je istaknuto i da je Karadžić osuđen, među ostalim zločinima, i za genocid u Srebrenici.



Liberalno orijentirani list Danas otvorio je današnji broj naslovom "Karadžiću doživotna zbog zločina i genocida", dok je Blic naslovom istaknuo i razloge presude: "Karadžiću doživotna za genocid u Srebrenici".



Nekoliko listova, otvoreno bliskih službenom Beogradu, donose slične naslove, ali uz ocjene o nepravednosti presude, pa tako tabliod Informer na naslovnici ocjenjuje: "Strašna nepravda: Haški zločin, Karadžiću doživotna", Kurir piše "Nepravda, ovo je presuda cijeloj naciji".



Tabloid Alo istaknuo je naslov "Radovan osuđen na smrt iza rešetaka", a Srpski telegraf naslovio je tekst "Sramota haškog suda".



Večernje novosti na naslovnici citiraju Karadžićevu ocjenu, koju su prenijeli njegovi odvjetnici, u kojoj kaže da "Ovo nema nikakve veze s pravdom", dok Politika, uz udarni naslov "Doživotni zatvor za Radovana Karadžića", prenosi ocjenu haškog osuđenika su on i srpski narod - pobjednici.



"Srpski narod i ja zajedno s njim smo već pobijedili. Republika Srpska je stvorena, a srpski narod slobodan je u vlastitoj državi. Žrtva koju ja podnosim je manja od drugih", rekao je Karadžić svom odvjetniku koji je njegove ocjene i komentare prenio beogradskim medijima.



Karadžić je, navodno, istaknuo kako je "tisuće i tisuće mladića svojim životima izgradilo Republiku Srpsku" te da su najveću žrtvu podnijele njihove majke, "čiji su sinovi, najčešće sinovi jedinci, dali život za slobodu srpskog naroda".



"To su istinske žrtve”, prenio je odvjetnik Karadžićeve riječi, nakon što je s njim razgovarao poslije izricanja presude, piše Politika.



Karadžić je, po riječima njegova odvjetnika, za presudu rekao da je to "jalova osveta Haškog tribunala" te da mu "kao starcu, ne može ništa". Ustvrdivši da se neće prestati boriti "za istinu o našoj pravednoj borbi u ratu koji nam je nametnut i u kojem su stradala sva tri naroda", pozvao je na čuvanje dostojanstva i Republike Srpske, prenijeli su beogradski mediji Karadžićeve poruke.

