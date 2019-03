Bivša premijerka Republike Hrvatske Jadranka Kosor kazala je u razgovoru za Fenu da je očekivala doživotnu kaznu zatvora za ratnog predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića jer se i njoj činilo da je prvostepena kazna od 40 godina zatvora bila neadekvatna.

Jadranka Kosor / 24sata.info

Međunarodni mehanizam za kaznene sudove (MMKS) drugostepenom, konačnom presudom proglasio je danas Karadžića krivim za genocid i druge teške zločine počinjene u Bosni i Hercegovini u periodu od 1992. do 1995. godine.



Naglasila je da je kaznu od 40 godina neadekvatnom nazvalo i Žalbeno vijeće jer je i Kosor podsjetila na težinu zločina koji su Karadžiću stavljeni na teret, ali ovakvu kaznu, ocijenila je, mnogi su očekivali, iako ona ne može ništa promijeniti u najvažnijem smislu.



- Karadžić će doživotno biti u zatvoru, ali će živjeti, a njegove žrtve odavno su mrtve i ništa ih ne može vratiti, ništa ne može ublažiti bol njihovim obiteljima - dodala je Kosor.



Bivša predsjednica Hrvatske sa žaljenjem je konstatirala da Hatidža Mehmedović, majka iz Srebrenice koja je izgubila gotovo sve članove svoje obitelji, nije doživjela ovu presudu jer je zbog duge i teške bolesti preminula u julu prošle godine.



- Ona je simbol majki koje su se borile za istinu i pravdu za svoje sinove i druge članove obitelji. To jeste malo ublažavanje boli, ali ne može vratiti radost u tisuće obitelji koje oplakuju svoje najmilije i posebno one koji svoje još uvijek traže - naglasila je.



Za nju je današnje izricanje presude, odnosno referiranje na žalbu Karadžića bilo potresno jer su se svi ponovo mogli podsjetiti na užasna stradanja ljudi, stradanje Sarajeva i sve ono što je rat devedesetih obilježilo kao atak na život i osnovna ljudska prava.



- Znamo da su u Sarajevu, ali u ostalim gradovima BiH ubijali sve što se kretalo, a među ubijenima su i brojna djeca i mladi ljudi - kazala je za Fenu Jadranka Kosor.



Ovom presudom o doživotnom zatvoru Karadžiću, zapravo je Haški sud, kaže Kosor, opravdao svoje postojanje što je od početka i tvrdila.



Govoreći o političkom aspektu ove presude, budući da je Karadžić osuđen i kao politička osoba u to vrijeme, kazala je da će biti važno pratiti kako će Karadžićevi veliki poštovatelji, među njima posebno izdvajajući predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika, reagirati.



- Naime, oni koji predstavljaju državu moraju priznati presude Međunarodnog kaznenog suda u Haagu - zaključila je u razgovoru za Fenu bivša premijerka Hrvatske Jadranka Kosor, komentirajući današnju presudu Radovanu Karadžiću.





