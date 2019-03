Predsjednik Liberalno demokratske partije (LDP) Čedomir Jovanović rekao je da pravosnažna presuda ratnom zločincu Radovanu Karadžiću i izrečena kazna doživotnog zatvora, uz potvrdu svih navoda iz prvostepene presude, djelimična je, ali nedovoljna, satisfakcija za porodice žrtava koje su stradale zbog njegove politike.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

"S druge strane, ova presuda jeste jedan od osnova i temelja na kojima možemo graditi nove odnose kao i politiku pomirenja u cijelom regionu. To se, prije svega, odnosi na Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su narodi od ove politike najviše i stradali.

Nema danas pobjednika ili poraženih. Ovo je dan kada moramo još jednom razmisliti gdje nas je odvela luđačka politika devedesetih i kako završavaju oni koji su vodili zemlje u besmislene ratove, a građane u pakao", rekao je Jovanović.



Kako kaže, o skidanju krivice sa cijelog naroda za zločine Karadžićeve ratne politike odlučit će Srbija sama, ukoliko bude spremna da se od tih zločina ogradi i da osudi politiku koja je do njih dovela.



"Nije vrijeme za otvaranje starih rana, za raspirivanje mržnje među nama. Presuda Radovanu Karadžiću mora biti snažna opomena i poziv na odgovornost pred samim sobom, kao i pred prošlim i generacijama koje dolaze. Ova presuda je podsjetnik šta se dešava kada se problemi rješavaju ratom i razlog da u budućnosti vodimo politiku koja će spriječiti da nam se surova prošlost ikada više ponovi", poručio je Jovanović.



On je istakao da će samo takva politička borba u budućnosti imati smisla, samo ćemo na taj način pokazati da smo razumjeli i prihvatili činjenice vezane za sva počinjena zla – kako ona kojima je u Hagu presuđeno, tako i ona koja su ostala nekažnjena.



"I na kraju, samo jasnom osudom ratnih zločina i zločinaca iz ratova devedesetih možemo se nadati razumijevanju i saradnji u regionu, pa i zajedničkoj budućnosti na zdravim osnovama", zaključio je Jovanović.





(24sata.info)