Koalicija Most održala je konferenciju za novinare u vezi sa jučerašnjim incidentom u Saboru gdje je umalo došlo do fizičkog obračuna premijera Andreja Plenkovića i zastupnika Mpsta Nikole Grmoje.

Foto: 24sata.info

"Plenković je napravio dramu kakvu nismo imali prilike vidjeti od devedesete. Važno je napomenuti da se jučer radilo nije o pošalicama, jučer se nije nadmudrivalo, nisu se bacale poštapalice, jučer se pričalo i vrlo važnoj temi. Upravo on i njegova vlada omogućili su otvaranje novih poglavlja za Srbiju iako Srbija nije ispunila zadano u poglavlju 23. Da rade u interesu Hrvatske onda bi logoraši dobili pravnu zaštitu. Sve to ne daje mu za pravo da se pokušava obračunati. On je s razlogom nervozan", rekao je rekao je Čelnik Mosta Božo Petrov.



Nakon jučerašnje burne rasprave u Saboru Hrvatske Grmoja je Plenkovića optužio da se premijer krenuo da se fizički obračuna s njim, dok Plenković odbacuje takve navode.



Ipak, snimak pokazuje da je nakon rasprave Plenković naglo krenuo prema Grmoji, te da su ga kolege zastupnici zaustavili u namjeri da dođe do njega.



"Jučerašnja reakcija Andreja Plenkovića.. Ja sam ga vidio kao agresivnu, isfrustriranu osobu koja ne zaslužiti voditi Hrvatsku. On je toliko frustriran ko vol kad ide u kupus. Njegovo ponašanje ne mogu shvatiti... Koliko je taj čovjeka dao uvreda... bez obzira što sam ratnik pa smo to podnosili. Plenković je pokazao svoje lice. Da je nekontrolirana osoba. osoba koja je mislila mene izgurati, naravno nije uspio. Grmoja je rekao istinu...", rekao je Miro Bulj.





(24sata.info)