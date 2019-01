Sjednica Vlade Hrvatske započela je komentarom Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade, o incidentu koji se dogodio u Saboru u četvrtak.

Andrej Plenković / 24sata.info

- Smatram da je apsolutno neprihvatljivo da me nazivaju veleizdajnikom. To je ona granica gdje mi, kao političari koji su u dijalogu, možemo trpjeti laži, kletve i uvrede, ali baš optužbe za veleizdaju nećemo trpjeti - rekao je Plenković.



Istakao je da, kao predsjednik Vlade, neće dopustiti da stranka širi govor mržnje, a ta stranka je Most.



- Ja, kao predsjednik Vlade, rekao sam da, ni ja, ni ova Vlada, ni HDZ neće dopustiti da ta stranka širi govor mržnje, a ta stranka je Most. Tu podvlačimo crtu, to su takvi politički akteri s kojima ni u kojoj varijanti nećemo sarađivati. Naša je odgovornost puno bitnija za toleranciju i suživot u Hrvatskoj. Ne želimo da se plodovi takvih nastupa razvijaju u životima naših sugrađana. Očekujem od svih vas da snažno zastupate takve stavove. Tu radimo razliku između ozbiljnih političkih aktera i politikanata na našoj sceni - izjavio je Plenković.



(24sata.info)