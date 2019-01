Jučerašnji indcident u Saboru Hrvatske između Mostovog Nikole Grmoje i premijera Andreja Plenkovića komentirali su i njihovi stranački kolege.

Branko Bačić zadovoljan je reakcijom predsjednika Vlade Andreja Plenkovićana provokacije i optužbe Mostovog zastupnika Nikole Grmoje.



"Premijer je rekao da nije imao namjeru nikakvog fizičkog obračuna. Kako u životu tako i u politici postoje granice do kojih možete nekoga vrijeđati, do kojih možete nekoga klevetati. Optužba da predsjednik i potpredsjednica Vlade rade u interesu druge države, u ovom slučaju Srbije, optužiti ih za veleizdaju kap je koja je prelila čašu i ja sam zadovoljan kako je reagirao premijer Planković", rekao je Bačić u Otvorenom HTV-a.



Mostov zastupnik Robert Podolnjak kaže kako je činjenica da kolega Grmoja opetovano upozorava kako sama Vlada ne poštuje odluku koja je na snazi o osnivanju povjerenstva koje bi pratilo mjerila koje mora ispuniti Republika Srbija u Poglavljima 23 i 24.



''Kada vi uvijek skrećete pozornost predsjedniku Vlade i ministrici vanjskih poslova da ne poštuju odluku po kojoj moraju djelovati u nizu važnih pitanja i kada ima nakon toga kažete da ne štite interese Republike Hrvatske to jeste objektivna kritika'', tvrdi Podolnjak.



''Svi oni koji su danas u Saboru izgubili malo živce biti će podložni ocjeni svojih birača. Ja do sada nisam imao poriv da s malo bržim korakom i oštrim pogledom hodam po parlamentu'', komentirao je incident SDP-ov Arsen Bauk.





