Protestna šetnja povodom godišnjice ubistva lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića održana je večeras u Beogradu, sa koje je nekoliko hiljada ljudi zatražilo da se pronađu ubice i nalogodavci ubistva.

Foto: AA

Prije početka šetnje, puštane su izjave Ivanovića.



Okupljenima, koji su na transparent stavili riječi ubijenog Ivanovića: "Nas je ipak više", kao i bedževe "Pravda za Olivera", prije početka šetnje obratio se glumac Branislav Trifunović.



"Nisam problem ja kao ličnost, već što govorim istinu kao i eho te istine. Ako ne djelujete, onda gledajte nasilje - u atmosferi straha se ne živi. Građani su zatrašeni i razumijem ih, ali niko nema pravo da svojim strahom ugrozi budućnost ostalih, oduprite se, nas je ipak više - Ovako je govorio Oliver Ivanović, koji je na današnji dan brutalno ubijen sa šest metaka u leđa", rekao je Trifunović.



On je naveo da se godinu dana kasnije ne zna se ni ko ga je likvidirao ni ko je izgovorio "smaknite ga", te da su samo dobijene informacije ko nije.



Prema njegovim riječima, šetnja je organizovana za čovjeka koji je mislio svojom glavom i koji se do kraja života borio za mir i za zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji.



Trifunović je potom, zamolio prisutne da spuste transparente i sklone zviždaljke te da samo nose svijeće.



"Šetaćemo u tišini, u čast Olivera Ivanovića, s porodicom Ivanović koja je sa nama. Mi smo svi sa Oliverom i sa njegovom porodicom. Idemo do Hrama. Šetaćemo jer svi hoćemo odgovor na pitanje ko je izgovorio smaknite ga, ko je naredio političko ubistvo Olivera Ivanovića. Kada priđemo Slaviji, molim vas, upalite svijeće i telefone uperite ka nebu da osvijetlimo ono što je Oliver govorio dvadeset dana prije nego što su ga ubili, da pokažemo - nas je više. Idemo u šetnju za porodicu Olivera Ivanovića i za Olivera", naveo je.



Šetnja za Olivera Ivanovića krenula je od Platoa ispred Filozofskog fakulteta, potom preko Terazija, ulicom Kralja Milana, preko Slavije, Bulevarom oslobođenja do Hrama Svetog Save.



U parku kod Predsjedništva Srbije, grupa ljudi koja inače presreće kolonu okupljenih, razvila je transparente "Putine, ne dijeli ordenje zapadnim marionetama", "Nema podjele Kosmeta, nema podjele naroda" i "Brat Putin spasiba naš Kosmet".



Bez incidenata kolona je nastavila preko Slavije gdje su zastali da upale svijeće i mobilne telefone, a ispred Hrama Svetog Save čula se pjesma "Vostani Serbie". Tu su, uz tu pjesmu i svijeće, držali transparent "Nas je ipak više".



Protestnoj šetnji prisustvovali su i opozicioni lideri Dragan Đilas, Boris Tadić, Saša Radulović, kao i predstavnici Lokalnog fronta koji su pješke krenuli na skup iz Kraljeva. Saobraćaj je bio obustavljen kako je kolona prolazila.



Šetnju je organizovala grupa "Jedan od pet miliona - Stop krvavim košuljama" koja subotom organizuje proteste protiv vlasti u Beogradu.



Organizatori su naveli da im nije dozvoljeno da uđu u Hram, zahvalili su građanima što su u velikom broju učestvovali u šetnji. Na kraju su poručili: "Nas je ipak više" i pozvali građane da dođu na sljedeći protest u subotu, 19. januara.



Oliver Ivanović ubijen je 16. januara 2018. godine ispred prostorija GI SDP u Kosovskoj Mitrovici sa šest hitaca u leđa.





(AA)