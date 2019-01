Iz Vlade RH u srijedu su demantirali tvrdnje Mostova zastupnika Nikole Grmoje da se hrvatski premijer Andrej Plenković za vrijeme stanke u Hrvatskom saboru 'htio obračunati' s njim, nakon što je on optužio hrvatsku Vladu da radi u interesu Srbije.

Screenshot: 24sata.info

Kako pojašnjavaju u Vladi RH, Grmoja je opetovano tvrdio da potpredsjednica Vlade RH i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić i premijer Plenković rade u interesu Srbije, što u Vladi smatraju nedopustivim navodima.



Iz Vlade pojašnjavaju kako je premijer Plenković napravio dva do tri koraka prema zastupniku, kako bi ga pitao na koga je točno mislio kada je govorio da 'netko radi za interese Srbije' te na koga je mislio kada je govorio 'anemični', prenosi Hina.



Nikola Grmoje ustvrdio je ranije danas novinarima u Saboru da se premijer Plenković tijekom stanke 'krenuo fizički obračunati' s njim.



"Krenuo se obračunati sa mnom, krenuo je prema meni i oni su ga jako teško zaustavili, ne znam bi li me udario, ali želio je doći do mene iznerviran, a ne znam što bi bilo da je došao do mene", izjavio je Grmoja.



Plenković je ocijenio Grmojine tvrdnje o 'veleizdaji' hrvatske Vlade nedopustivim i najtežim klevetničkim uvredama, kojima je prijeđena granica onoga što je normalno u Hrvatskom saboru.



"Kada dođe na red rasprava o izvješćima Europskog vijeća dio saborskih zastupnika, a tu prednjače zastupnici Mosta, unose u raspravu teme koje s njima nisu povezane; a drugo, govor mržnje i danas najteže klevetničke optužbe zastupnika Grmoje prema potpredsjednici Vlade i ministrici vanjskih poslova Mariji Pejćinović Burić, a nakon toga i prema meni kao predsjedniku Vlade, praktički za veleizdaju", izjavio je Plenković.



Pojasnio je kako je u Saboru išao upitati Grmoju na koga je on to mislio da je veleizdajnik, ali da je on izašao iz sabornice.



POGLEDAJTE VIDEO



(FENA)