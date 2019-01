Okupljanje pod nazivom „Prvi od miliona razloga – za Olivera“, koje je nastavak protesta pod sloganom „Jedan od pet miliona“ i „Stop krvavim košuljama“ počelo je na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Foto: 24sata.info

Građani su se masovno odazvali pozivu da ovim protestom odaju počast Oliveru Ivanoviću, lideru građanske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“ sa Kosova i Metohije, koji je ubijen na današnji dan pre tačno godinu dana a do danas nije utvrđeno ko su počinioci i nalogodavci tog zločina.



Aktivisti „Lokalnog fronta“ stigli su na protest praćeni aplauzima, naklonima, pozdravima „Bravo, Kraljevo“ pa i ponekom suzom starijih građana koji su se okupili da ih dočekaju. Iako je ranije navedeno da na ovom protestu neće biti skandiranja, građani nisu mogli da se suzdrže da ne pozdrave na ovaj način „Ibarski marš“ aktivsta koji su dopešačili iz Kraljeva.



U čast Ivanoviću, i kao apel da se njegovo ubistvo istraži, građani na današnji protest dolaze bez pištaljki, u tišini, sa svećama koje će upaliti za Olivera.



Organizatori dosadašnji protesta su na prethodnom okupljanju i pozvali da se na taj način obeleži godišnjica smrti političara sa KiM. Tokom šetnje se, umesto pesama i skandiranja, sa razglasa puštaju delovi političkih govora koje je Ivanović držao u brojnim prilikama.



Posebnu vrstu počasti odali su aktivisti „Lokalnog fronta“ koji su na protest došli iz Kraljeva, pešaka, prelazeći 167 kilometara puta koji su nazvali „Ibarski marš“. Oni su se kretali Ibarskom magistralom četiri dana, praveći samo manje, neophodne pauze, da bi danas stigli pred Beograd, gde su ih sačekali i pozdravili brojni građani ali i aktivisti inicijative „Ne da(vi)mo Beograd“.



Jedan od lidera Saveza za Srbiju, Dragan Đilas, juče je putem svog tviter naloga poručio da bi aktivisti Lokalnog fronta trebalo da stanu na čelo današnje protestne šetnje s obzirom na podvig koji su učinili pešačeći do Beograda.



Na protestu su i brojni lideri opzicije – čelnici svih stranaka Saveza za Srbiju, ali i Nove stranke, Socijaldemokratske stranke i drugih političkih i građanskih grupacija. U ovoj šetnji, pri vrhu kolone, učestvuje i širi deo porodice Olivera Ivanovića, kako je ranije najavio njegov brat Miroslav Ivanović.



Ruta večerašnje šetnje biće, kako je ranije rečeno Danasu iz organizacije ovog protesta, od Platoa, odnosno Vasine ulice, preko Trga republike, Terazijama, Ulicom kralja Milana do Trga Slavija i do Hrama Svetog Save. Tu je planirano paljenje sveća uz puštanje pesme „Vostani Serbie“ sa razglasa.



Neistražena ubistva, napadi na političke neistomišljenike, novinare i ugrožavanje osnovnih sloboda, neki su od glavnih razloga zbog kojih se protesti u Beogradu održavaju već sedmu nedelju za redom. Do sada je održano šest protesta subotom, počev od prvog pod nazivom „Stop krvavim košuljama“ koji je organizovao Savez za Srbiju zbog napada i brutalnog prebijanja jednog od lidera SZS Borka Stefanovića. Okupljanja su se kasnije nastavila pod vođstvom građana i aktivista pod nazivom „Jedan od pet miliona“, a današnji protest je posebno izdvojen pod nazivom „Prvi od milion razloga – za Olivera“.





(24sata.info)