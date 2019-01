Slovenski parlament u srijedu je odbio inicijativu dviju desnih stranaka da se održi referendum na kojemu bi se birači odlučili o prihvaćanju ili odbacivanju globalnog kompakta o migracijama, odnosno Marakeškoj deklaraciji.

Foto: Arhiv

Slovenska demokratska stranka (SDS) Janeza Janše i Nacionalna stranka (SNS) Zmage Jelinčiča predlagale su da birači na referendumu odgovaraju na pitanje: "Jeste li za to da Slovenija pristupi Globalnom dogovoru o sigurnim, uređenim i zakonitim migracijama koji izjednačuje legalne i ilegalne migracije?".



Parlamentarni odbor za vanjsku politiku u srijedu je, nakon četvorosatne rasprave, odlučio da takav prijedlog nije adekvatan za početak zakonodavne procedure raspisivanja referenduma, a 'za' su glasovali samo predstavnici Janšine i Jelinčičeve stranke.



Prije toga, pravna služba parlamenta ocijenila je da je predloženo referendumsko pitanje "nejasno" i zato ne može biti postavljeno na referendumu te navela da odluke o prihvaćanju međunarodnih sporazuma i konvencija donose vlada ili parlament i da ne mogu biti predmet referendumskog odlučivanja, prenosi Hina.



Unatoč prvotnim rezervama, slovenska vlada koju vodi premijer Marjan Šarec u prosincu je prihvatila Marakešku deklaraciju, uz izjavu da je globalni kompakt o uređenim migracijama dobar korak kako bi se migracijski problemi počeli rješavati multilateralnom suradnjom, te da se radi o političkom, a ne pravno obvezujućem aktu koji bi države prisilio na promjenu migracijske politike koja ostaje u nadležnosti država kao suvereno pravo.



Sjednici vanjskopolitičkog odbora na kojoj je inicijativa za održavanje referenduma odbijena prisustvovao je i ministar vanjskih poslova Miro Cerar, podržavši stajališta vlade da je potpisivanje Marakeške deklaracije bilo pozitivan čin.



Na tvrdnju oporbene desnice da su nekontrolirane migracije iz islamskih država dovele do Brexita i urušavanja europske sigurnosne politike, Cerar je kazao da je Brexit "posljedica populizma i širenja lažnih vijesti", pri čemu su državljani Velike Britanije, po njegovim riječima bili prevareni.



Većina višesatne rasprave prije odbacivanja inicijative o referendumu odvijala se između stranaka Ljevice (L), stranke koja je naklonjena primanju izbjeglica i migranata i predstavnika oporbenih desnih stranaka.



Zastupnici Ljevice (L) optužili su inicijatore referenduma da govorom mržnje i otvorenim "rasizmom" plaše obične građane pred nepostojećom prijetnjom i to iz vlastitih političkih motiva, dok su predstavnici oporbe Ljevicu (L) optuživali da je kriva za ilegalne migracije koje mogu ugroziti nacionalni identitet i suverenost Slovenije.





(FENA)