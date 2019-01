Ministar obrane RH Damir Krstičević je potpuno podivljao u saboru.

Ljutito je uz povike na pod divljački bacio maketu aviona koju mu je donio SDP-ovac Franko Vidović.



DP-ovac je nakon svog govora odnio dvije makete aviona Plenkoviću i Krstičeviću.



Kad je jednu predavao Plenkoviću, Krstičević mu je drugu bijesno iščupao iz ruke i divljački bacio na pod.



Na snimci se može vidjeti i kako Plenković povlači za leđa Krstičevića i smiruje ga.



"Potpredsjedniče vlade smirite se", reagirao je Jandrokoviću koji je s mjesta još uvijek vikao prema Vidoviću. "Molim vas da se smirimo i da nastavimo dalje raditi", rekao je Jandroković.



SDP-ov Peđa Grbin kasnije je za saborskom govornicom Krstičevićev ispad nazvao sramotnim. "Nije samo bacio kutiju nego mu je rekao i da se goni", rekao je Grbin.



Krstičević nakon divljanja u saboru u suzama davao izjavu novinarima



"Ja sam ratni general, sad sam ministar obrane. Ja i MORH smo učinili sve da konačno hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. Nakon toga svega dođe ti netko da ti se izrugiva. Dođe ti netko bez ikakvog poštivanja. Jel to trebalo se dogoditi. Morate razumjeti, ja sam ratnik. Vjerujte mi u ovom procesu Hrvatska je sve učinila, ova vlada da ovaj problem koji je bitan za Hrvatsku. Jasno je da neki ne žele uspjeh ovog projekta jer ovime jača hrvatska vojska i Hrvatska. Vidite šta se sve radi, vidite koja se kampanja vodi. Nije legitimno da mi donosi makete. To je poniženje. Tako se to ne radi vojniku. Jesam ja trebao donijeti SDP-u MiG-a 21", rekao je uz suze Krstičević novinarima na saborskom hodniku.



"Svaki dobiva mailove. Svako odgovara na mailove", rekao je Krstičević o mailovima koje je ekskluzivno objavio Index, a iz kojih se vidi da je SAD višestruko upozoravao Krstičevića i njegovo ministarstvo da je vrlo izgledno da Izrael neće dobiti dozvolu za prodaju borbenih aviona Hrvatskoj.

