Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti nakon sastanka s diplomatskim predstavnicima zemalja Evropske unije i šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem (Fabrizi).

Arhiv / 24sata.info

Sastanku u vili "Mir" prisustvovali su 23 ambasadora EU i šef Delegacije EU u Srbiji.



Na sastanku su bili prisutni i ministar vanjskih poslova Ivica Dačić, ministri za evropske integracije Jadranka Joksimović, pravde Nela Kuburović, finansija Siniša Mali i mnogi drugi.



Govoreći o Kosovu, Vučić kaže da nije optimista u vezi s postizanjem dogovora s Prištinom, ali da će Srbija dati sve od sebe da do dogovora dođe.



Predsjednik Srbije je zamolio Fabricija da izađu ususret Srbiji u pogledu kvota za evropski čelik.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da će Srbija nastaviti svoj evropski put i unijeti novu energiju u taj proces te pokazati ljudima stvarnu perspektivu, ne samo evropskog puta već i članstva, bez obzira kada ono uslijedi.



Vučić je, nakon sastanka s ambasadorima i diplomatskim predstavnicima 23 zemlje članice EU i šefom Delegacije EU u Srbiji Semom Fabricijem, koji je trajao dva sata, rekao da su razgovarali o evropskom putu Srbije.



On je zahvalio zemljama članicama na podršci koju pružaju Srbiji.



Podvukao je da je EU najznačajniji vanjskotrgovinski partner Srbije s kojim ostvaruju oko 67 posto robne razmjene, a ako dodamo u to i zemlje koje su na putu u Uniju - taj udio iznosi više od 80 posto.



Također, kako je dodao, najveći dio investicija Srbija dobiva iz EU i nadaju se da će nivo investicija u budućnosti biti na još višem nivou.



Prenio je i da su, osim lijepih stvari, razgovarali i o tome šta Srbija treba uraditi.



Prema njegovim riječima, dvije su stvari veoma važne, a prva je, nakon što takse koje je uvela Priština budu ukinute, da se nastavi dijalog.



- Uprkos činjenici da to nije politički popularno niti se dopada našem narodu, rekao sam da smo spremni da nastavimo razgovor u najboljoj mogućoj mjeri sa željom da postignemo sporazum. Rekao sam da ću sve svoje vrijeme i energiju posvetiti rješavanju ovog problema jer bi solucija značila sigurniju budućnost za nas, našu djecu i našu zemlju u cjelini - naglasio je Vučić.



On je prenio da je u fokusu EU vladavina prava i da je dobiveno mnogo različitih stvari koje trebaju uraditi.



- I u borbi protiv korupcije, organiziranog kriminala, borbi za slobodu medija, u mnogim drugima važnim pitanjima poput nezavisnosti pravosuđa. Istakao bih da je nama naročito važno da pravosuđe bude nezavisno - dodao je on.



Ipak ističe da je pred njima još mnogo posla.



- Mnogo toga je pred Vladom, ali i parlamentom koji mora imati još značajniju ulogu - kazao je Vučić, dodajući da je neophodno i da dođe do još izraženijeg iznošenja stavova na političkoj pozornici.



Ukazao je i da su razgovarali i o svim regionalnim pitanjima i rekao da je tu politika Srbije u potpunosti usklađena, jer smatramo da su stabilnost, mir i dinamičan razvoj važni, te najavio da će Srbija ulagati još više napora u to da odnosi sa susjedima budu dobri.

(Alo)