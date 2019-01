Premijer Kosova Ramuš Haradinaj danas je u Račku izjavio da zahtjevi za ukidanje takse za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine njega mogu koštati položaja premijera, da ga mogu poslati u Haag, ali da se nikada neće odreći takse za odbranu teritorije Kosova.

"Obećavam da ću nastaviti ovaj put. Ako me velika sila (SAD) i podmetanja budu oborili (sa vlasti) i van vlade ću nastaviti ovaj put, kako sa ulice, tako i sa njive ili iz šume i ako budem iza rešetaka, gdje je baš dobro, ja ću nastaviti (da djelujem), ali naše (albansko) pravo niko ne može da dovede u pitanje. To treba da shvate svi i niko nas ne može pokolebati. Mi ćemo ići ovim putem", kazao je Haradinaj, prenosi portal gazetaexpress.com.



Ne pominjući imena Haradinaj je rekao da se "sve ovo sprema na Kosovu, a ne od prijatelja Kosova".



On se upitao dokle će prijatelji Kosova "da bi sprali sebe" sve svaljivati na Albance.



"Mi smo ih prihvatili kao prijatelje, ali ne treba sve svaliti na jedan mali narod. Ubijali su nas i klali, a sada kažu dajte dio Srbiji. Neka neko da dio zemljišta Srbiji ako smije i da vidimo kako će se provesti. Dok ja budem u Vladi nastavit ću ovako i ako me smjene ostat ću pri ovom stavu", rekao je Haradinaj, prilikom obilježavanja 20. godišnjice ubistva 45 ljudi u Račku.





