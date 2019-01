Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je danas zemlje članice Evropske unije da Srbiji izađu u susret, a povodom toga što se sutra u Evropskoj komisiji odlučuje o kvotama za čelik.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Mi u ukupnoj proizvodnji (čelika) u EU učestvujemo s 1,5 odsto. Ne moram da govorim šta bi za nas značio odlazak kineskog investitora i zatvaranje Železare. Mi, kao Srbija, molimo da budu uvaženi interesi naše zemlje, naša ekonomija je krhka", rekao je Vučić na konferenciji za novinare posle sastanka s ambasadorima zemalja članica EU.



On je dodao i da EU prihvata posebne kvote, ali da one koje oni prihvataju nisu dovoljne za rentabilnost Srbije.



Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici rekao je da su predstavnici zemalja EU razumeli značaj pitanja kvota za čelik za Srbiju i njenu privredu.



"Evropska komisija je završila inicijalni deo istrage 4. januara i obavestila Svetsku trgovinsku organizaciju o tome. To se ne tiče samo Srbije, već trećih zemalja van EU. Komisija će sigurno odgovoriti na nezavistan i nepristrasan način", kazao je Fabrici.



Na sastanku je bilo reči i o evropskom putu Srbije, naveo je Vučić, odnosno o stvarima koje Srbija treba da uradi na putu ka EU.



"Jedna je da, pošto su takse anticivilizacijske koje je Priština uvela, da se nastavi dijalog i uprkos činjenici da to nije ni politički popularno niti se dopada našem narodu. Ja sam rekao da ćemo mi taj razgovor nastaviti sa željom da se rešenje postigne, ukoliko je to moguće", kazao je.



Prema njegovim rečima, ono što je u fokusu EU i svih u Srbiji je vladavina prava, a Srbija je na sastanku dobila mnogo različitih stvari koje treba da uradi i u borbi protiv korupcije, organizovanog kriminala, u oblasti slobode medija i nezavisnosti pravosuđa.



Kako je dodao, čini mu se da je mnogo toga pred Vladom i Parlamentom Srbije, a "Parlament je taj koji treba da ima ulogu da se iskažu različita mišljenja političkih protivnika i suparnika".



"Mi svoj evropski put moramo ne samo da nastavimo, već da se postaramo da unesemo novu energiju, novu živost, da pokažemo ljudima novu perspektivu bez obzira kada i u kom trenutku će to doći", naveo je.



Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici na to je dodao da je tokom 2018. godine EU pružala podršku evropskoj perspektivi Srbije, kao i drugim zemljama Zapadnog Balkana.



"Govorili smo o situaciji u regionu, pitanju Kosova i dijaloga, jasno je da 2019. za EU to ostaje važno pitanje, pogotovo iz perspektive pristupa Srbije EU", dodao je, istakavši da će EU nastaviti da posreduje u dijalogu u nadi da će se postići sporazum.



Upitan da li će EU izvršiti dodatni pritisak na Prištinu da ukine takse na proizvode iz Srbije i BiH, Fabrici je odgovorio da je za njih situacija vrlo jasna te da je EU onog dana kada su tarife uvedene, jasno iznela da su one u suprotnosti sa Sporazumom o slobodnoj trgovini i duhom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.



"Naš stav je jasan. Mi smo u više navrata tražili i ponavljaćemo da se ukinu. Čekamo da se to i preduzme", kazao je Fabrici.



Na pitanje da li je slučajno da sastanak dolazi pred predstojeću posetu predsednika Rusije Vladimira Putina Srbije, Fabrici je rekao da je sastanak dogovoren još ranije te da su oni s Vučićem u svakodnevnom kontaktu.





(AA)