Dva radnika Hidroelektrane "Plat" kod Dubrovnika, na kojoj je nedavno izbio požar, umrla su od utapanja, pokazala je obdukcija.

Načelnik dubrovačke policije Ivan Pavličević istakao da je u četvrtak, 10. januara, u trenutku izbijanja požara u Hidroelektrani bilo 12 radnika, od kojih je troje nestalo, a u potrazi za njima učestvovalo je više od 100 ljudi.



"Pretpostavljam da su prva tri radnika već bila na izlazu. Druga tri su lakše povrijeđena, a treća tri su prevezena u bolnicu zbog udisanja dima. Posljednja tri radnika su, nažalost, smrtno stradala", rekao je Pavličević na konferenciji za medije.



On je istakao da je glavni kanal pretražen dva puta, ali cijev u kojoj je pronađen treći stradali radnik nije bila dostupna roniocima zbog specifičnog luka i relativno malog promjera.



"Trećeg dana ispustili smo stotine hiljada kubika vode, za šta je bilo potrebno više od 24 časa. Iako ispumpavanje nije bilo do kraja dovršeno, a specijalci su mogli ući i pronašli su tijelo", rekao je Pavličević.



On je dodao da će izvještaj vještaka sa lica mjesta biti upućen opštinskom tužilaštvu, koje može naložiti dalje radnje, prenosi Index.hr.



Županijski vatrogasni komandir Stjepan Simović rekao je da su vatrogasci prvi stigli na intervenciju, gdje su zatekli gust dim koji je preplavio unutrašnjost Hidroelektrane i dio tunela.



"Kretanje je bilo toliko otežano da smo se morali držati za ruke, a pri gašenju smo potrošili više od 200 boca vazduha. Bilo je više izvora požara, gorio je plastični strop koji je proširio požar uzvodno", rekao je Simović.



On je dodao da su vatrogasci pronašli odjeću radnika i iskorištene aparate za disanje u zadnjem dijelu Hidroeletrane, na izlazu prema tunelu.

