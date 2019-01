Glumac i jedan od organizatora protesta "Jedan od pet miliona" Branislav Trifunović izjavio je da je proteste pokrenuo narod koji je želio da se političari povuku iz prvih redova protestne kolone.

Branislav Trifunović / 24sata.info

"Zašto bi bilo ko od nas koji šetamo sve vreme i koji se osećamo prevarenim dao bilo kom političaru ili političarki da stanu pred nas i nešto pričaju. Opozicija mora mnogo prašine da proguta, da priča i ubeđuje nas i mnogo stvari da nam ponudi da bi im poverovali", kazao je Trifunović za list Danas od ponedjeljka, 14. januara.



On je kazao da narod koji je na ulici hoće da bude tu i pruži šansu opoziciji.



"Opozicija sad mora da vidi kako će iskoristiti tu šansu i šta će sa sobom da uradi. Kako da nas sve ubedi da je opozicija kojoj nekad u nekom trenutku možemo da damo svoj glas", kazao je Trifunović.



On je kazao da misli da je i opozicija sama procijenila da ne treba da budu u prvim redovima.



"Ovo je narod pokrenuo i tako treba da ostane. Dokle god se sa strane opozicije ne desi nešto. Moraju da urade i ponude nešto konkretno tom narodu. Da li će to i kada da bude, ja ne znam", rekao je Trifunović.



Rekao je da ima milion razloga za šetnju, a simbol svega jeste predsjednik države Aleksandar Vučić.



"Milion stvari nas je okupilo. Ljudi su ustali protiv ove vlasti i ovog sistema", kazao je Trifunović.



Prema njegovoj procjeni, Vučić je uzdrman jer ovo nije očekivao niti mu je trebalo.



"Sad se trudi na sve načine da ispinuje i da izadje kao pobednik. Očigledno da su počeli da reaguju malo drugačije, i da se pitaju kako se to smiruju i šta se tu radi. Pokušavaju na razne načine da preuzmu protest po raznim gradovima i ubacuju svoje ljude. Ali oni rade svoje, mi svoje", rekao je Trifunović.





(Beta)