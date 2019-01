Sindikati u Crnoj Gori već godinama pokušavaju da dođu do kompromisa sa Vladom kako bi se minimalna zarada, koja iznosi 193 eura i koja je najniža u regionu, povećala na 250 eura. Iako se pregovori odvijaju već par godina, nema naznaka da li će i kada doći do povećanja. Uprkos tome, predstavnici radnika su optimisti, javlja Anadolu Agency (AA).

Minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura i najniža je u regionu. Prethodne dvije godine tema povećanja minimalne zarade često je bila u fokusu, ali bar za sada, ne postoji spremnost Vlade da izađe u susret zahtjevu sindikata. Posljednji put minimalna zarada u Crnoj Gori je povećana 2013. godine.



- Sindikati traže 50 odsto prosječne plate -



Sindikati u Crnoj Gori pokušavaju da u sklopu Socijalnog savjeta dogovore povećanje minimalne zarade na 50 odsto prosječne plate u državi, odnosno da minimalna zarada bude 250 eura. Na ovakvu odluku čeka 9.849 radnika, koji sada primaju 193 eura mjesečno.



Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić za AA ističe da je iznos minimalne zarade važno ekonomsko, socijalno i političko pitanje, sa ozbiljnim uticajima kako na životni standard zaposlenih tako na ekonomski rast i razvoj.



„To je razlog zašto Radna grupa, koju je obrazovao Socijalni savjet da razmotri inicijative i eventualno utvrdi prijedlog prema Vladi Crne Gore, radi deset mjeseci i još nije završila posao. Očekuje se da će ona to uraditi do kraja marta. Uporedo sa inicijativom sindikata za povećanje minimalne zarade, razmatra se i inicijativa Unije poslodavaca da se smanje troškovi rada i eventualno opet uvede neoporezivi dio zarade. Ove dvije inicijative su međusobno uslovljene“, ističe ministar Purišić.



On očekuje da će Socijalni savjet u prvoj polovini godine utvrditi prijedlog za povećanje minimalne zarade i poslati ga na dalje odlučivanje Vladi Crne Gore.



„Ne mogu u ovom trenutku da prognoziram o kojem iznosu će biti riječi i kada bi odluka mogla da stupi na snagu, jer se još uvijek radi na tome, ali mislim da će to biti iznos koji je manji od traženog“, kaže Purišić.



- Lideri u integracijama, na začelju po visini minimalne zarade -



Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Crne Gore, u izjavi za AA ističe da vjeruje da su se stekli svi uslovi da se minimalna zarada poveća.



„To smo rekli u decembru prošle godine na sjednici Socijalnog savjeta, kada je dogovoreno da se o tome konačan stav zauzme u februaru. Očekujemo da se minimalna zarada povećava na 50 odsto od prosječne zarade u državi. U ovom trenutku je najbitnije da utvrdimo da u Crnoj Gori, koja je lider u evropskim integracijama u regionu, da makar mora da bude rame uz rame sa zemljama u regiji kada je u pitanju ta minimalna zarada“, ističe Keković.



On vjeruje da ako Socijalni savjet postigne konsenzus, da će i Vlada uvažiti njihove zahtjeve.



„I da se sa primjenom krene odmah“, kaže Keković.



Kada su u pitanju države regije, minimalna zarada u Makedoniji iznosi 196 eura, u BiH 208 eura, Srbiji 213 eura. U Hrvatskoj je od 1. januara minimalna zarada 404 eura, dok je socijalni savjet Kosova prihvatio prijedlog da minimalna zarada bude oko 250 eura.



Kada je riječ o razvijenim zemljama EU, najveća minimalna plata registrovana je u Luksemburgu 1.988 eura, zatim u Irskoj 1.605, Holandiji 1.585 eura, Belgiji 1.554 eura, te Njemačkoj i Francuskoj 1.489 eura mjesečno.





