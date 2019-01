Više od 4 000 policajaca, oko 250 ruskih bezbjednjaka, snajperisti, specijalci iz srpske vojske i policije, avioni MIG 29 kao vazdušna pratnja, blokada ulica, autoputa.

Foto: 24sata.info

Tako će izgledati Beograd 17. januara, kada predsjednik Rusije Vladimir Putn bude posjetio Srbiju.

Sasvim je jasno da će tom prilikom mjere bezbjednosti biti podignute na najviši mogući nivo, kao što je to bio slučaj i prilikom njegove posjete Beogradu 2014. godine, ali ne samo njegove, već i ostalih zvaničnika svjetskog glasa, poput predsjednika Kine, američkih zvaničnika, kancelarke Angele Merkel…



Nije nepoznanica da su prilikom Putinovih putovanja, u organizaciju uključeni ruski bezbjednjaci, kojih će ovom prilikom biti oko 250. Jedan broj njih je već neko vrijeme u Srbiji, neki će tek doći, a pojedini će biti i u samoj pratnji ruskog predsjednika.



O bezbjednosti ruskog predsjednika u prvom redu brine ruska Federalna služba obezbjeđenja, i prilikom posjete Srbiji planirano je da bude nekoliko takozvanih “prstenova obezbjeđenja”, od onog koje se može vidjeti u njegovoj neposrednoj blizini, ali i onih bezbjednjaka koji su “nevidljivi”, piše Blic.

“Iljušiin” u pratnji MIG-ova



Kao što je i ranije bio slučaj, i ovoga puta Putinov “Iljušin” će iz Rusije krenuti pod pratnjom ruskih vojnih aviona, koju po ulasku u Srbiju preuzima domaća avijacija, tačnije to će biti posao aviona tipa MIG 29. U tom periodu, odnosno do slijetanja na beogradski aerodrom, srpsko nebo će biti zatvoreno za sve letove.



Ono što nije poznato, i što se praktično neće ni znati, je trasa kojom će se Putin kretati kada stigne u Srbiju. Ona se drži u tajnosti iz bezbjednosnih razloga. Međutim, ono što se zna, i što se do sada nebrojano puta desilo u glavnom gradu, jesu bezbjednosna pravila koja se podrazumijevaju: zatvaranje pojedinih ulica prije, u toku, i neko vrijeme nakon prolaska delegacija, zatvaranje šahtova, pa i kontrola pješaka ukoliko za tim ima potrebe.

Snajperisti na zgradama



Takođe, jedna od bezbjednosnih mjera je i zatvaranje prozora u stanovima, u zgradama koje se nalaze na ruti kojom će prolaziti ruski predsjednik, pa i navlačenje zavesa.



Nije nepoznanica da će se sve ovo dešavati pod budnim okom snajperista, što srpskih, što ruskih, koji će sa krovova zgrada pratiti šta se dešava u okolini. Procjena je da će njih biti oko stotinak.



Međutim, bezbjednosne pripreme za Putinovu posjetu počele su prije izvesnog vremena, odnosno još i prije nego što je i zvanično potvrđeno da će on i definitivno posjetiti Beograd. Ruski predsjednik je, inače, uz američkog, najbolje čuvana osoba na svijetu.

“Paket” od 20 sporazuma



Srpski mediji su prethodnih dana najavljivali da ruski predsjednik za posjetu Srbiji priprema “specijalni paket” sa najmanje 20 strateških sporazuma, vrijedan nekoliko stotina miliona eura iz najrazličitijih oblasti od infrastrukture, energetike, poljoprivrede, odbrane, obrazovanja, turizma…



Ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić rekao je danas da će u vrhu agende Putinove posjete biti pitanja energetske bezbjednosti. Takođe, kazao je i da je u finalnoj fazi usaglašavanja nekoliko sporazuma, većinom iz oblasti gasne privrede.



– Mi očekujemo konačan iskorak po pitanju proširenja podzemnog skladišta Banatski dvor i očekujemo druge sporazume u oblasti gasne privrede. Prije svega, mislim na zajednički rad na razmatranju mogućnosti izgradnje gasnih elektrana u Srbiji, kao i neke dodatne mogućnosti alternativne gasifikacije putem tečnog naftnog gasa i korišćenja gasa za potrebe transporta – rekao je Antić.



On je dodao da se razgovara i o drugim energetskim projekatima i pitanjima, kao što je dalja modernizacija i rehabilitacija hidroelektrane Đerdap dva.



Da će biti riječi i o vojnoj saradnji potvrdio je i ministar odbrane Aleksandar Vulin, koji je rekao da Srbija i Rusija imaju vojnotehnički sporazum koji se uspješno sprovodi. Od Rusije je kupljeno dosta naoružanja za potrebe srpske vojske, a dobijeno je i dosta donacija: osam aviona MIG 29, a potpisan je i ugovor o donacijama 30 tenkova čije se isporuka očekuje tokom tokom ove godine. Vulin je rekao da prilikom Putinove posjete očekuje još dobrih vijesti iz Rusije.

Posjeta Hramu i skup podrške



Mediji spekulišu i da bi predsjednik Rusije prilikom posjete Srbiji mogao da posjeti i Hram svetog Save na Vračaru, čije je ukrašavanje sa više od 10 miliona evra finansirala Rusija. Putin je, inače, već bio u ovom hramu, kada mu je patrijarh Irinej uručio orden Svetog Save prvog stepena.



Prethodnih dana pojavila se i informacija da će prilikom Putinove posjete Beogradu, tačnije Hramu, biti organizovan i skup podrške prijateljstvu Srbije i Rusije, koji organizuije Centar za razvoj Beograda.



Tokom boravka u Beogradu Putin će predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručiti Orden svetog Aleksandra Nevskog, za šta je prije nekoliko dana potpisao i dekret.

(24sata.info)