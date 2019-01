Aktualna predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i bivši premijer i šef SDP-a Zoran Milanović ušli bi u drugi krug predsjedničkih izbora da se oni održavaju u ovom trenutku - pokazuju to rezultati posljednjeg CRO Demoskopa, istraživanja agencije Promocija plus

Foto: 24sata.info

Prema tim podacima, najbolje stoji Grabar-Kitarović kojoj bi u prvom krugu glas dalo 38 posto birača, dok bi Milanović mogao računati na 17,6 posto potpore. U drugom krugu, prema sadašnjim podacima, pobijedila bi Grabar-Kitarović s 54,6 posto potpore, dok bi Milanović imao 37,9 posto.



No, u analizi ovih brojki treba uzeti u obzir više faktora.



Grabar-Kitarović službeno još nije potvrdila kandidaturu, najavila je da će to učiniti na proljeće, ali bez obzira na to, već je dugo u kampanji. Nema sumnje da će njezine aktivnosti, a posebno selidba ureda diljem Hrvatske, uroditi određenim rezultatima. Ipak, u odnosu na kraj godine, Grabar-Kitarović zabilježila je pad od tri postotna poena i ključno je sada vidjeti hoće li joj se trend pada nastaviti. Sljedeći mjeseci bi također trebali dati i malo jasniju sliku kako će se na predsjedničin rejting odraziti njezini posljednji potezi - smjena najbližeg suradnika, savjetnika Mate Radeljića te njezin politički zaokret i približavanje centru te šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću.



S druge strane, o kandidaturi Zorana Milanovića zasad se samo nagađa. Uzme li se u obzir to, kao i činjenica da bivši šef SDP-a uopće nije u politici te se vrlo rijetko oglasi u javnosti, onda su sadašnje brojke iz istraživanja za njega više nego dobre. Bilo bi zanimljivo vidjeti kako bi na njegov rejting utjecala objava kandidature, a poslije i kampanja.



Osim toga, u ovom trenutku nije poznato ni hoće li Milanović biti nezavisni kandidat ili kandidat SDP-a. Kako bilo, najvažniji mu je ulazak u drugi krug, a rezultati istraživanja zasad su na njegovoj strani. Bivša šefica Povjerenstva za sprečavanje sukoba interesa Dalija Orešković, unatoč rastu potpore s 11 na 12 posto od posljednjeg mjeseca, teško da se može probiti u drugi krug jer to zahtijeva mnogo rada na terenu, dobru infrastrukturu, financije...







Podaci iz istraživanja pokazuju da šansi nemaju ni čelnik Živog zida Ivan Vilibor Sinčić, koji je na 7,9 posto, a ni prvi čovjek Mosta Božo Petrov koji ima 6,2 posto. Iako se u posljednje vrijeme nagađa da bi na izbore za Pantovčak mogao ići i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, nije baš vjerojatno da će se upustiti u utrku u kojoj je već jednom doživio poraz. Uostalom, Bandić nikad nije dobro prolazio na nacionalnoj razini, a prema posljednjem istraživanju, ima potporu od 4,5 posto.



Šanse nema ni Bruna Esih kao mogući kandidat desnice jer bilježi potporu od 4,1 posto. Zanimljiv je i podatak iz istraživanja prema kojemu bi čak više birača HDZ-a dalo potporu Milanoviću, njih 2,9 posto, nego Esih koju bi podržalo 1,8 posto. Na posljednjem mjestu s potporom od 1,7 posto našao se jedini kandidat koji je zasad i najavio utrku za Pantovčak - Marko Vučetić.



Dakle, prođe li Milanović u drugi krug, kako pokazuje i istraživanje - sve je moguće, bez obzira na to što je u ovom trenutku Grabar-Kitarović u znatnoj prednosti. Naime, nakon prvog kruga karte se miješaju ispočetka, a Milanović bi u drugom krugu zasigurno dobio potporu ljevice, dijela oporbe te većine protivnika HDZ-a i njihove kandidatkinje, piše Jutarnji.



(24sata.info)