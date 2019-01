U Beogradu je večeras održana šesta protestna šetnja pod sloganom "Jedan od pet miliona", a njeni učesnici su ponovili ranije zahtijeve.

Kolona je krenula sa platoa ispred Filozofskog fakluteta i kretala se Svetogorskom i Takovskom ulicom pored RTS-a, zatim kroz Kneza Miloša, Kralja Milana i Terazija. Na početku protesta, građanima koji su ispunili Studentski trg i Vasinu ulicu, obratili su se glumac Branislav Trifunović i predstavnica Srba sa Kosova Rada Trajković.



Trifunović je rekao da je iz Kraljeva pješke u Beograd krenula grupa od osam "hrabrih" ljudi koji će stići u Beograd 16. januara na godišnjicu ubistva lidera Građanske inivijative Olivera Ivanovića. U taj pohod su, kako je naveo, krenuli kao simbol otpora i borbe za zemlju bez političkih ubistava, prenosi Tanjug.



"U srijedu 16. januara ćemo se okupiti da bismo se sjetili čovjeka koji je 20 dana pred smrt rekao ''ima nas više''", rekao je Trifunović i ponovio zahtjev da se otkriju ubice Ivanovića.



On je napomenuo da se protesti održavaju i u Kragujevcu i Novom Sadu, a od 18. januara ih očekuje i u Kruševcu i Užicu.



"Sve nas je više i doći ćemo do brojke zbog koje će ostati bez fotelje", poručio je Trifunović ocjenivši da će oni koji dođu na "kontramiting" biti tu zbog straha i zbog novca.



Rada Trajković je u svom obraćanju rekla da je Slobodan Milošević "pokorio" Srbe na Gazimestanu da bi se ustoličio, a da to isto radi i Aleksandar Vučić "uz pomoć mafije koja je na kraju ubila i Olivera Ivanovića".



"Ustoličio je u Beogradu poligraf pravde za Milana Radoičića koji je umješan u organizaciju ubistva Ivanovića", rekla je Trajkovićeva i zatražila da se Radoičić izruči Prištini.



Ona je zahvalila vladiki Grigoriju na podršci i dodala da je vladika Teodosije doživio da Srpska lista zabrani dolazak u crkve na božićne praznike.



Organizatori protesta i danas su ponovili zahtjeve, među kojima je zahtjev da se rasvijetli ubistvo Olivera Ivanovića, da se otkriju nalogodavci napada na novinare i opozicionare, da se direktor RTS-a Dragan Bujošević povuče sa funkcije, kao i da opozicija dobije pet minuta prostora u Dnevniku RTS-a.



Prvi protest prije pet nedjelja organizovan zbog napada na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića.



Učesnici protesta duvali su u pištaljke i lupali u bubnjeve, noseći različite transparente.





