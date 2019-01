Premijer Makedonije Zoran Zaev završio je današnje obraćanje novinarima, prvo poslije usvajanja ustavnih izmjena u parlamentu, riječima: "Živjela Makedonija, živjela Republika Sjeverna Makedonija".

Zoran Zaev / 24sata.info

On je izjavio da će odluka o ustavnim promjenama imena države u Sjeverna Makedonija danas biti objavljena i da će Grčka početkom naredne sedmice biti obavještena da je makedonska strana ispunila obaveze iz Prespanskog dogovora.



Na prvoj konferenciji za novinare poslije usvajanja ustavnih izmjena, Zaev je odbacio mogućnost da bi predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov mogao da spriječi proglašenje izmjena ustava, jer, kako je rekao, za ustavne amandmane nije potreban njegov potpis.



"Hvala bogu, za te odluke ne treba potpis predsjednika Ivanova. Juče je parlament zajedno sa ustavnim amandmanima doneo odluku o proglasu amandmana i o proglasu Ustavnog zakona. Danas će biti objavljeni u Službenom vjesniku i za to ne treba potpis predsjednika Ivanova", rekao je makedonski premijer.



Zaev je istakao da će novo ime države stupiti na snagu kada Grčka ratifikuje Prespanski dogovor i protokol za članstvo Makedonije u NATO i da će tada uslijediti obaveza Makedonije da o promijeni imena obavijesti zemlje koje su Makedoniju do sada priznale pod tim imenom.



"Vjerujem da će već početkom naredne sedmice naše Ministarstvo spoljnih poslova obavijestiti grčko da smo završili naš proces i oni odmah ulaze u svoj proces ratifikacije Dogovora, a poslije toga i ratifikaciju za protokol za članstvo u NATO. Time stupa na snagu dogovor iz Prespe", rekao je on.



Zaev je istakao da snažno vjeruje da će Grčka ratifikovati dogovor iz Prespe i biti prva zemlja koja će potpisati protokol za pristupanje NATO, a da će zatim to uraditi i druge zemlje i da će Makedonija postati 30. članica NATO.



Povodom zahtjeva lidera najveće opzicione stranke VMRO DPMNE Hristijana Mickoskog za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, on je rekao da će njegova stranka ozbiljno razmotriti taj zahtjev, mada misli da nije vrijeme za izbore jer bi usporili reforme i razvoj ekonomije. "Moj stav znate. Makedonija treba da iskoristi predstojeće vrijeme prije svega za ekonomiju, reforme, da sredimo naš sistem i da budemo normalna zemlja. Svi znaju, a znam i ja, da to što traži gospodin Mickoski, a moli Boga da se ne desi, ali to traži prvi čovjek opozicije i zato ćemo u SDSM na najvišim organima ozbiljno o tome razmisliti", rekao je Zaev.



Premijer Makedonije je ponovio da je jučerašnja odluka parlmenta dokaz da se zemlja kreće ka svijetloj budućnosti i članastvu u NATO i EU i najavio da će se njegova vlada sada posvetiti reformama i radu na boljem životnom standardu građana i razvoju ekomomije i pozvao i opoziciju da se priključi da zajednički grade bolju budućnost.



"Gorčinu ostavljamo u prošlosti i sa ponosom gledamo u budućnost. Napisali smo historiju i otvorili nove, bijele stranice naše budućnosti. Za pisanje nove realnosti, novu perspektivu Repubike Sjeverne Makedonije, zemlje članice evropske i euroatlantske porodice", rekao je Zaev koji je svoje uvodno izlaganje završio riječima "Živjela Makedonija, živjela Republika Sjeverna Makedonija".



(RSE)