Premijer Hrvatske Andrej Plenković komentirao je u subotu odlazak predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića u Banja Luku na službeno ceremoniju neustavnog Dana Republike Srpske.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Bilo bi dobro da svi skupa jasno naprave ključnu distinktciju - HDZ BiH neovisna je stranka o HDZ-u u Hrvatskoj. Dragan Čović i HDZ BiH donose svoje procjene, svoje odluke. Što se tiče nazočnosti u Banja Luci, on je i proteklih godina bio tamo. To ostavljam Čoviću i HDZ-u BiH da komentiraju", rekao je Plenković.



Vlada je pokrenula proceduru opoziva hrvatskog veleposlanika u Bosni i Hercegovini Ivana Del Vechija koji je također bio taj dan u Banja Luci na sastanku s Miloradom Dodikom, no nije bio na ceremoniji Dana Republike Srpske.



"S aspekta Hrvatske, nismo imali obavijest da će tamo nazočiti naš veleposlanik, koji se po nama prije svega trebao konzultirati ako je imao tamo sastanak nevezan s defileom. Taj dan nije trebao biti tamo. I prije je imao pozive pa nije išao. S iskustvom koje ima, neobično je da je na samom kraju mandata i svoje karijere odlučio otići. Uskoro ćemo krenuti s imenovanjem novog veleposlanika u BiH", komentirao je Plenković.



Komentirao je i kandidaturu ministrice Marije Pejčinović Burić za glavnu tajnicu Vijeća Europe.



"Mislim da ministrica ima sve kvalitete za preuzimanje odgovorne funkcije glavne tajnice Vijeća Europe, o tome smo proteklih 8-9 mjeseci u Vladi razgovarali, imali smo vrlo kvalitetan program hrvatskog predsjedanja Vijećem Europe. Taj hrvatski angažman, za razliku od pozornosti koju su mediji tome posvetili, naišao je na pozitivan odaziv brojnih članica, zato smo odlučili da ona kao perfektan anglofon i frankofon bude kandidat. Vidjet ćemo, ako taj proces bude uspješan, mi ćemo tada eventualno odlučivati o njezinom nasljedniku, ali sve to je u jako ranoj fazi", rekao je premijer.



Osvrnuo na predstojeće izbore za Europski parlament.



"Izbori su 26. svibnja, Europski parlament, ovaj aktualni saziv, radi do 15. travnja, HDZ će imati daleko najjaču listu i uvjerljivo će pobijediti kao i na prethodnim izborima, već sam rekao da ćemo najmanje pet mandata osvojiti", izjavio je.



Najavio je i da će Vlada u ponedjeljak izvan snage staviti odluku o nabavci borbenih aviona te je ponovio da mu je žao što je došlo do ovakvog epiloga s Izraelom, ali da to ne mijenja temeljnu stratešku odluku da Hrvatska zadrži ratno zrakoplovstvo.





