Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas uvođenje drakonskih kazni za počinioce krivičnih djela, uključujući i doživotnu kaznu zatvora.

Aleksandar Vučić / 24sata.info

On je, najavljujući sistemske i sveobuhvatne mjere protiv najtežih krivičnih djela, nakon sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost, rekao da je država odlučna da pobijedi najteže oblike kriminala i korupcije.



Najavio je i izmjenu kaznene politike, posebno za krivična djela nasilničkog ponašanja i silovanja, pedofiliju, ubistva djece i trgovinu opružjem i narkoticima.



"Borba će da traje godinama, biće teška, ali ćemo da pregazimo kriminalce", rekao je Vučić.



Jučerašnja akcija MUP i Tužilaštva Srbije pokazala je namjeru države ne samo da se suoči sa najopasnijim vidovima kriminala u Srbiji, već i da taj kriminal i najteže oblike korupcije pobijedi, poručio je danas predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.



"Koliko god bila uspješna i dobra jučerašnja akcija to je jedna akcija i možemo da je ponavljamo svake nedjelje. Ukoliko drugačije, sveobuhvatnije ne priđemo rješavanju tih užasnih problema mi to nećemo biti u stanju da riješimo", rekao je Vučić i najavio sistemske mjere protiv kriminala i korupcije, prije svega drugačiju kaznenu politiku.



On je poslije sjednice Savjeta za nacionalnu bezbjednost čestitao državnim organima , posebno policiji, naročito na činjenici da su se poslije mnogo vremena neki od glavnih šefova narko- biznisa u regionu, a ne samo u Srbiji, našli na Interpolovim potjernicama, a neki i iza rešetaka.



Rekao je da je današnja sjednica imala dvije tačke, jedna je bila posvećena Kosovu, a druga borbi protiv kriminala i koprupcije i sistemskim mjerama koje će država preduzeti.





(24sata.info)