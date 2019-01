Školski policajci bili bi najbolje rješenje za prevenciju vršnjačkog nasilja.

Ilustracija / 24sata.info

Istraživanje iz crnogorskih učionica s kraja prošle godine 2018. sprovedeno na oko 5.000 učenika, pokazalo je da djeca nasilje uglavnom ne prijavljuju roditeljima, nego se sama s tim nose. Stoga, čini se, uvođenje školskog policajca bi moglo da riješi problem, makar kada su školska dvorišta u pitanju, pišu tamošnje Vikend novine.



Profesorica engleskog jezika Tatjana Bojović smatra da bi to bila dobra odluka.



- Ja sam u potpunosti za uvođenje školskog policajca, jer imamo različite situacije, bilo da su međusobno učenici u pitanju, njihov odnos ili opet roditelji koji, takođe, znaju da budu jako nasilni- smatra Bojović.



U crnogorskom Ministarstvu prosvjete kažu da su oni samo jedna karika u lancu borbe protiv vršnjačkog nasilja, ali da se svakako, kako tvrde, vrlo odgovorno bave spomenutim pitanjem.



Stoga su formirali komisiju koja će se baviti suzbijanjem vršnjačkog nasilja u školama, pri čemu nije isključeno da će jedna od njenih odluka biti i uvođenje školskog policajca.



- Hoće li one uključivati opremanje ‘najkritičnijih’ škola video-nadzorom, aktiviranje zaštitara u školi ili neku drugu aktivnosti, ostaje da odluči Komisija, koja će u sljedećih mjesec dana okvirno izaći sa predlogom - poručili su iz Ministarstva.



Za psihologinju Radmilu Stupar-Đurišić školski policajac je sjajno rješenje. Kaže da se tako vraća povjerenje u institucije i formira kvalitetan odnos prema instituciji.



- Djeca su mala, ona ne razumiju pojmove i objašnjenje, ali kada vide stalno, svakog dana nekoga ko stoji tu fizički, oni se tada na pravi način uče šta je institucija. Znaju kome treba da se obrate, i ta institucija nije zastrašujuća za njih jer to je školski policajac, on je tu da čuva, da radi u svom najboljem interesu i da znaš da je tu i kome da se obratiš ukoliko si ugrožen - mišljenja je Stupar-Đurišić.





(FENA)