Alen Cigler (40) koji se sumnjiči da je saučesnik Čabe Dera u ubistvu Nebojše Markovića koji je likvidiran pred porodičnom kućom na Banovom brdu u Beogradu uhapšen je danas u opsežnoj akciji MUP-a Srbije.

Arhiv / 24sata.info



On je uhapšen u Subotici, a sumnja se da je vozio automobil Punto kojim se ubica dovezao do mjesta zločina, a zatim ga odvezao u nepoznatom pravcu, prenosi Blic.



Vozilo je pronađeno u Novom Beogradu. Također, kod njega je prilikom hapšenja pronađen i pištolj. On je u oktobru prošle godine izašao sa višegodišnje robije.



Čaba Der je 5. januara s više hitaca iz vatrenog oružja u tijelo i glavu pogodio Markovića, zeta Aleksandra Šarca, koji je član kriminalne bande "Pink Panter".



(24sata.info)