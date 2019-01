Predsjednik Rusije Vladimir Putin bit će u četvrtak 17. januara gost Beograda. Bit će to još jedna prilika da se pokaže prijateljstvo dviju država i dvaju naroda.

Putin dolazi u posjet Beogradu u vrijeme kada je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić uzdrman protestima na kojima se okuplja sve više građana. Sljedeći je zakazan za 16. 1. na dan ubistva Olivera Ivanovića u Kosovskoj Mitrovici.



Unatoč brojnim obećanjima, ubice Ivanovića i njihovi nalogodavci još nisu nađeni. Špekulira se i da će upravo pitanje statusa Kosova, čije rješavanje ulazi u završnu fazu, biti jedna od glavnih tema razgovora Putina i Vučića.



Naime, Vučić je obećao rješavanje pitanja Kosova, ali ne samo da to goruće pitanje nije riješeno nego je situacija između Prištine i Beograda sve složenija.



Prema nekim mišljenjima, Vučić želi iskoristiti sve veći utjecaj Rusije na Balkanu i tako si osigurati bolju pregovaračku poziciju.



Pri tome treba znati i da još nije utvrđen način rješavanja toga pitanja pa se govori o razmjeni teritorija, razgraničenju… Smatra se i da su mjere Prištine i stavovi EU i Washingtona Vučića stjerali u kut te da mu je upravo Putinov posjet posljednji pokušaj da nešto preokrene u svoju korist.



– Vučić je nešto obećao i to je na neki način i naplatio, ali nije odradio. Pitanje Kosova još je otvoreno, s time da je svojim postupcima i izjavama upravo Vučić napravio najviše za nezavisnost Kosova – rekla je srbijanska zastupnica u Skupštini Sanda Rašković Ivić.



Isporuka tenkova i raketa



Prema najavama srbijanskih medija, Putinov će zrakoplov od granice Srbije do beogradskog aerodroma Nikola Tesla pratiti MIG-ovi 29. Tokom posjeta Putin će Vučiću uručiti i Orden Aleksandra Nevskog, visoko odličje koje ruska država dodjeljuje istaknutim ličnostima za razvoj međudržavne saradnje.



U Srbiji se ništa ne prepušta slučaju pa se najavljuje da će Putina u Beogradu dočekati više od 70.000 ljudi, a osiguravati više od 5000 policajaca.



Očekuje se dolazak više od 1000 autobusa iz cijele Srbije, a kako prenose neki srbijanski mediji, vladajući SNS angažirao je organizacije širom države koje su dobile kvote, ovisno o veličini grada, općine i broja članova stranke, koje su dužni dovesti u Beograd da dočekaju Putina.



Najavljuje se da će biti razgovora i o saradnji dviju država, novim ruskim ulaganjima u Srbiji vrijednim nekoliko stotina miliona eura i priključenju Srbije na plinovod Turski tok.



Ponovno će se razgovarati i o vojnoj saradnji i isporuci tenkova T-72 i protuzračnih raketa.

