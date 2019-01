Načelnik dubrovačke policije Ivan Pavličević izvijestio je u četvrtak da su ronioci Javne vatrogasne postrojbe u odvodnom kanalu Hidroelektrane (HE) Dubrovniku, koji spaja centar hidrocentrale s morem, pronašli beživotno muško tijelo, dok se za ostalom dvojicom djelatnika HE još uvijek traga.

Foto: 24sata.info

"Oko 14 sati ronioci Javne vatrogasne postrojbe u odvodnom kanalu koji spaja centar HE s morem pronašli su beživotno muško tijelo koje su izvukli na površinu. Očevidom će se utvrditi identitet. Postrojba i dalje traga za ostalom dvojicom", kazao je Pavličević novinarima, javila je Hina.



Pavličević je rekao kako je sve ukazivalo da su trojica djelatnika, koji nisu uspjeli izaći iz HE, pred vatrenom stihijom skinuli dio odjeće i ušli u odvodni kanal, zbog čega je fokus pretraživanja bio odvodni kanal.



"U tijeku je sanacija požarišta s obzirom da se radi o tunelu dugačkom oko 500 metara. Vatra je izbila na samom kraju tunela. Vatrogasci koji su posebno osposobljeni s posebnom opremom još uvijek gase požarište", kazao je Pavličević.



Dojava o požaru u HE zaprimljena jutros u 9 sati putem Centra 112, a na mjesto događaja izašle su sve žurne službe - hitna pomoć, vatrogasci, policija i predstavnici općine Župa dubrovačka.



U vrijeme izbijanja požara u HE Dubrovnik nalazilo se ukupno devet djelatnika. Šest ih je izvučeno i trenutno se nalaze u Općoj bolnici Dubrovnik. Težina njihovih ozljeda trenutno nije poznata.





(FENA)