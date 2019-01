Veliki dio hrvatske javnosti jučer je ostao zgrožen činjenicom da se na proslavi Dana Republike Srpske u Banjoj Luci pojavio i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović, inače i primatelj počasnog doktorata Zagrebačkog sveučilišta. Čović je tamo pak predstavljen kao “predsjednik izaslanstva hrvatskog naroda u BiH”. No još veće je negodovanje u Hrvatskoj izazvala kasnije objavljena činjenica da je na toj proslavi u društvu Milorada Dodika bio i veleposlanik Hrvatske u BiH Ivan Del Vechio.

Većina diplomatskog zbora u BiH bojkotirala je tu neustavnu proslavu entiteta za koji mnogi smatraju da je stvoren na etničkom čišćenju i genocidu Hrvata i Bošnjaka te su mediji zabilježili da su u Banjoj Luci bili tek ruski veleposlanik u BiH i - hrvatski.



Index je još prošle godine upozoravao na to da je Hrvatska zbog svoje slijepe i bezuvjetne podrške Draganu Čoviću i HDZ-u BiH, u čijoj je predizbornoj kampanji u BiH sudjelovao i premijer Andrej Plenković, de facto ušla u savez s Miloradom Dodikom.



Odmetnuti veleposlanik ili žrtveni jarac?



U međuvremenu je objavljeno kako je Plenković naredio Ministarstvu vanjskih i europskih poslova (MVEP) da veleposlanika Del Vechija pozove natrag u Hrvatsku. No taj potez također otvara nekoliko pitanja.



Znači li to da je Del Vechio na svoju ruku otišao na proslavu Dana RS-a, bez znanja MVEP-a? Što to onda govori o Ministarstvu koje vodi ministrica Marija Pejčinović-Burić, ima li ona potrebnu kontrolu nad svojim veleposlanicima ili oni funkcioniraju kao svojevrsni diplomatski odmetnici koji provode politiku na svoju ruku, protivno službenoj politici RH?



Druga je pak opcija da je Del Vechio bio na proslavi Dana RS-a u Banjoj Luci s prethodnim znanjem MVEP-a, što znači da nije postupio na svoju ruku, nego u skladu s uputama i službenom vanjskom politikom RH. Ako je to slučaj, onda opet postoji problem za ministricu Mariju Pejčinović-Burić koja nije vidjela problem u tome da hrvatski veleposlanik bude prisutan na toj skandaloznoj proslavi. Također, to znači da se Del Vechija pozicionira kao žrtvenog jarca kako bi se zaštitilo one višepozicionirane od njega koji su odgovorni za ovu diplomatsku blamažu RH.



Hrvatski veleposlanik na proslavi na kojoj je odlikovan čovjek koji je rušio Šibenik



Ministar uprave Lovro Kuščević je pak izjavio da je Del Vechio otišao na poklon Miloradu Dodiku na svoju ruku, što sugerira da ministrica Pejčinović-Burić nema pod kontrolom svoje ministarstvo i diplomatski kadar.



Cijela situacije je time mučnija jer je jučer na Danu RS-a vlast tog entiteta posmrtno odlikovala srpskog zločinca Slavka Lisicu koji je u Hrvatskoj osuđen na 15 godina zatvora zbog ratnih zločina na području Dalmacije. Lisica je kao zapovjednik oklopnih i topničkih postrojbi u sastavu Kninskog korpusa u rujnu 1991., temeljem Mladićeva naloga, zapovjedio topničke napade na Šibenik. Hrvatski veleposlanik Del Vechio je svojim dolaskom na Dan RS-a dao legitimitet i tom odlikovanju čovjeka koji je u Hrvatskoj osuđen zbog ratnih zločina nad hrvatskim građanima.



Komšić: Sudjeluje li Hrvatska u slavljenju zločina nad vlastitim građanima?



U izjavi za Index član Predsjedništva BiH Željko Komšić, koji nije došao na slavlje Dana RS-a, zapitao se “znači li to da Hrvatska sudjeluje u slavljenju zločina nad vlastitim građanima?”.



Doista je začuđujući kaos u hrvatskoj vanjskoj politici i diplomaciji koji je razotkrio odlazak Ivana Del Vechija na proslavu Dana RS-a.



Treba podsjetiti da Hrvatsku trenutno vodi troje bivših diplomata: predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, premijer Andrej Plenković i predsjednik sabora Gordan Jandroković Njonjo političku karijeru započeli su u Ministarstvu vanjskih poslova te su zauzimali pozicije ministara vanjskih i europskih poslova, veleposlanika i eurozastupnika. Unatoč tome, Hrvatska se upravo našla u doista nevjerojatnom diplomatskom skandalu s odmetnutim veleposlanikom ili pak veleposlanikom žrtvenim jarcem, a obje opcije otkrivaju trulež i nesposobnost hrvatske vanjske politike.



Blamaža usred hrvatske diplomatske ofenzive u Europskoj uniji



Sve to se pak događa u vrijeme velike hrvatske diplomatske ofenzive u Europskoj uniji koju predvodi premijer Andrej Plenković, a koja se tiče promjene izbornog zakonodavstva u BiH zbog ponovnog izbora Željka Komšića za člana Predsjedništva BiH iz hrvatskog naroda većinom glasovima Bošnjaka. Plenković je svu snagu i reputaciju Hrvatske u EU-u, koje doduše nisu velike, stavio na tu kocku i već mjesecima u Bruxellesu i šire lobira u korist iste politike koju zastupa i Dragan Čović, koji je jučer s Dodikom slavio od Hrvata etnički očišćenu Republiku Srpsku i dodjelu odličja oficiru JNA koji je razarao Šibenik.



Na inicijativu premijera Plenkovića i HDZ-a čak je nedavno u saboru izglasana skandalozna Deklaracija o BiH, u kojoj je formulirana nova službena politika RH prema susjednoj državi.



Politika prema BiH je jedan od ključnih vanjskopolitičkih projekata Plenkovićeve vlade



Dakle, nema nikakve sumnje da je politika prema BiH jedan od ključnih vanjskopolitičkih projekata vlade Andreja Plenkovića i njegove ministrice vanjskih poslova Pejčinović-Burić, a oni istovremeno kao veleposlanika u BiH drže čovjeka koji na svoju ruku vodi neku drugu politiku ili pak postupa baš u skladu s Plenkovićevom politikom, koja je toliko odbojna hrvatskoj javnosti jer legitimira zločine u temeljima Republike Srpske, da se onda Del Vechija ekspresno žrtvuje kako bi se javnost umirilo. Ne treba zaboraviti ni odgovornost predsjednice Grabar-Kitarović, s obzirom na to da šef diplomatske misije - u ovom slučaju Del Vechio - prema Zakonu o vanjskim poslovima "za svoj rad odgovara predsjedniku Republike i ministru vanjskih poslova", u ovoj situaciji dakle Kolindi i ministrici Pejčinović-Burić.



Teško je odlučiti što je gore za Hrvatsku: odmetnuti diplomatski kadrovi koji nas blamiraju sudjelovanjem u neprimjerenim događajima ili pak državna politika prema BiH koja je sama po sebi blamaža, a veleposlanik ju je samo provodio.





