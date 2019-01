(24SATA.INFO)

Sedamdesetsedmogodišnja žena iz Brančića kod Prijepolja, čiji identitet nije poznat, preminula je od posljedica smrzavanja i time postala prva žrtva hladnog talasa i snježnih nepogoda u Srbiji, javlja RTS.

U Srbiji je na snazi žuti i narandžasti meteoalarm zbog temperature vazduha ispod nule i snijega koji u u većem dijelu zemlje pada duže od 12 časova.



Najviše problema ima u Novoj Varoši, gdje je juče proglašena vanredna situacija, i u ivanjičkom kraju gdje su glavni putni pravci od jutros čisti, ali ne i lokalni putevi do udaljenih sela.



Prema prognozama meteorologa, snježne padavine će nastaviti i danas što će dovesti do povećanja visine snježnog pokrivača od 10 do 20 centimetara, a u planinskim predjelima i stvaranja snježnih nanosa.

