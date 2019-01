Premijer Hrvatske Andrej Plenković oglasio se danas povodom skandalozne Facebook "čestitke" Ivana Ðakića, sina poslanika vladajućeg HDZ Josipa Ðakića, koju je objavio na pravoslavni Božić, a na kojoj je ustaša sa odrubljenom glavom Srbina u ruci, istakavši da je to za najoštriju osudu.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Mi smo i kao stranka i kao vlada osudili to ponašanje, vidite da su nadležne institucije pokrenule odgovarajuće aktivnosti i postupke. To je za najoštriju osudu, a on je istupio iz HDZ-a. Ja to i lično osuđujem, a zakonski okvir će biti u planu zakonskih aktivnosti za ovu godinu", rekao je Plenković novnarima, nakon komemoracije glumcu Ivu Gregureviću u Hrvatskom narodnom kazalištu.



Ocjenivši postupak mladog Ðakića "krajnje nedopustivim", Plenković je rekao da je u skladu sa zakonima to sada kažnjivo.



Ivan Ðakić je juče priveden, a danas se očekuje da će biti saslusan u opstinskom tužilaštvu u Virovitici. Njemu se na teret stavlja govor mržnje i podsticanje na nasilje.



Ðakić junior je priveden u virovitičku policijsku upravu nakon vanredne konferencije za novinare Samostalne demokratske stranke Sba (SDSS) na kojoj je lider te stranke i poslanik Milorad Pupovac poručio da je bilo mnogo slučajeva govora mržnje, a da je da je ovaj slučaj i direktan poziv na napad na Srbe.



Pupovac je rekao da je zakonom za ovakvo krivično djelo predviđena kazna od tri godine zatvora.





