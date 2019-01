Ministarstvo pravde Srbije upravo je proslijedilo Prištini opsežan izvještaj i odgovarajuće zapisnike sa saslušanja lica u vezi sa ubistvom lidera Građanske inicijative "Srbija, demokratija, pravda" Olivera Ivanovića, izjavila je danas ministarka pravde Srbije Nela Kuburović.

Foto: 24sata.info

To je urađeno na osnovu posljednjeg zahtjeva iz Prištine da se saslušaju određena lica u vezi sa istragom o ubistvu Ivanovića, rekla je Kuburović za televiziju Pink.



Kako je ocijenila, to govori da je Beograd i dalje spreman na saradnju i da odgovori na sve zahtjeve koji dolaze iz Prištine.



"Takvu dvosmjernu komunikaciju od strane Prištine nemamo", navela je Kuburović, dodavši da nažalost nije došlo do uspostavljanja bliže saradnje u ovom slučaju, jer je "Priština odbila zajedničko sprovođenje istrage".



"Vjerujem da je to upravo jedan od razloga zašto nema konkretnijih rezultata u predistražnom postupku", dodala je.



Ministarka je izrazila uvjerenje i da bi danas bili uspješniji rezultati istrage da su odmah bili dostupni svi podaci koje je tražilo i Tužilaštvo za organizovani kriminal u januaru i februaru prošle godine, podsjetivši da još nema odgovora iz Prištine.



Kuburović je dodala da je bilo spekulacija da Beograd nikada nije uputio takve zahtjeve i istakla da postaje neoborivi dokazi da su oni upućeni Prištini.



"Komunikacija ide preko Kancelarije Delegacije Evropske unije tako da imate dvostruke dokaze da je nešto uručeno, ali ni nakon urgiranja još nemamo sve ono što je traženo još u januaru prošle godine", rekla je.





(AA)