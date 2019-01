Vlada je reagirala na sramotnu objavu Ivana Đakića, sina Josipa Đakića, a zbog koje je u utorak priveden u policiju u Virovitici.

Foto: 24sata.info

"Slijedom objave Ivana Đakića na društvenim mrežama, Vlada Republike Hrvatske najoštrije osuđuje takav govor mržnje i poticanje netrpeljivosti. U tijeku je i postupanje nadležnih institucija", kratko se navodi u priopćenju Vlade.



Podsjetimo, dvadesetdvogodišnji Ivan Đakić u ponedjeljak je na svome Facebook profilu postavio šokantnu fotografiju osobe s ustaškim znakovljem koji u ruci drži odrubljenu glavu osobe s četničkim oznakama. Uz fotografiju je napisao "Svim ‘prijateljima’ srbićima sretan božić".



Tu je objavu Ivan Đakić vrlo brzo obrisao te se ispričao "svima koje je uvrijedio”. No to mu nije pomoglo, policija se bavi ovim slučajem.



Đakićev sin je u utorak priveden u virovitičku policiju zbog govora mržnje iskazanog na Facebooku, potvrdio je za N1 Josip Đakić.

Iščlanio se iz HDZ-a



U ponedjeljak navečer HDZ je najoštrije osudio takav govor mržnje, kao i pozivanje na društvenu netrpeljivost, najavivši da će protiv Ivana Đakića pokrenuti stegovni postupak.



Nakon toga se Ivan Đakić u utorak iščlanio iz HDZ-a u svome stranačkom ogranku u Virovitici, a njegov otac, koji je i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a Virovitičko-podravske županije, izjavio je da to smatra činom priznanja pogreške.





(24sata.info)