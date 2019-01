Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je danas da se nije mnogo postiglo u razgovorima o snižavanju cijena usluga u roamingu sa EU.

"Evropskoj komisiji je važno da najprije dođe do dogovora oko regionalnog roaminga, jer je na sljedećem Digitalnom samitu, koji će biti održan u Beogradu, planirano potpisivanje sporazuma o regionalnom roamingu", naveo je Ljajić.



On je objasnio da trenutno taj sporazum postoji između Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije, a da Evropska komisija želi da u to budu uključeni Albanija i Kosovo.



Prema njegovim riječima, pitanje je šta će se dogoditi, uzimajući u obzir jednostrano uvođenje taksi od prištinskih vlasti za robu iz centralne Srbije i BiH.



"Primarno je da dođe do tog sporazuma, a tek kada se to dogodi Evropska komisija bi ušla u priču o snižavanja cijena roaming usluga sa EU. Čini mi se da je ta priča na dužem štapu", rekao je Ljajić za agenciju Beta.



On je rekao i da ne očekuje da se u ovoj godini nešto dogodi po pitanju prodaje "Telekoma Srbija".



"Uvijek je bilo interesovanja, pa su različiti fondovi ili kompanije pokazivali interes, a toga ima i dalje. Sve zavisi i od ponuda, ali i poslovne odluke Telekoma. Da li će se ići u proces partnerstava, dogovora, teško mi je da u ovom trenutku kažem", rekao je LJajić.



On je ocijenio i da su akvizicije "Telekoma Srbija", koje je to javno preduzeće preduzelo u posljednje vrijeme, u skladu sa modernim, tržišnim poslovanjem.



Ljajić je dodao da domaće telekomunikaciono tržište prati globalne trendove gdje se dogodila ozbiljna kriza, jer su određeni servisi, poput "Vajbera" i "Skajpa", uticali na pad prihoda, zbog čega su domaći operateri morali da nađu nove načine da dođu do potrošača.



"Naša kompanija Telekom morala je da reaguje, jer bi u protivnom tržište učinilo svoje i došlo bi do pada prihoda i vrijednost kompanije", rekao je Ljjić.

