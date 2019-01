Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić osudio je kao bestidnu izjavu hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu — da Hrvatska radi na integraciji srpske manjine i da je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.

Ivica Dačić / 24sata.info

„Zamislite kakva je to bestidnost da na proslavi Božića, među ono malo Srba što ih je ostalo u Hrvatskoj, izgovorite da je Tuđmanova najvrednija ostavština reintegracija Srba. Samo ne znam da li Plenković pritom misli i na onih 220.000 naših nesrećnika iz ’Oluje‘“, rekao je Dačić za Večernje novosti.



Povodom Plenkovićeve izjave da je istina ključna za pomirenje i da se ona odnosi na to da je Hrvatska bila „žrtva agresije Miloševićevog velikosrpskog režima“, on je podsjetio da je međunarodni sud pravde presudio da nije bilo agresije.



„Agresiju je izvršila (u Drugom svjetskom ratu) NDH i došla do Zemuna, Novog Sada i Šapca, kao i Hrvatska u okviru Austrougarske u Prvom svjetskom ratu. Pritom, ni u jednim ni u drugom slučaju nisu platili ratnu odštetu“, rekao Dačić, prenio je Tanjug.



On je još rekao da „pomirenja može biti samo onda kada se u Hrvatskoj Јasenovac ne bude predstavljao kao mjesto dobre zabave i pozorišnih predstava, kada se ne bude prijetilo zabranom srpskih stranaka i ćirilice, kada ne bude tabli s pokličom ’Za dom spremni‘ tamo gdje su ubijana srpska djeca, kada državni vrh ne bude đuskao uz Tompsona…“.



(24sata.info)