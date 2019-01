Ako hrvatski premijer Andrej Plenković traži istinu u odnosima između Srbije i Hrvatske, onda treba i da je prihvati, izjavio je ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin.

Aleksandar Vulin / 24sata.info

- Istina je da Srbi rođeni u Hrvatskoj nisu mogli biti agresori na Hrvatsku. Istina je da je Hrvatska u zločinačkoj akciji "Oluja" ubila preko 2.000 i protjerala 220.000 Srba, državljana Hrvatske. Istina je da je prije zločinačke "Oluje" za koju niko nije odgovarao, protjerala još oko 200.000 Srba, državljana Hrvatske, posebno iz gradova u kojima čak nije bilo ni oružanih sukoba - istakao je Vulin.



On je izrazio žaljenje što je hrvatskoj politici Srbija vječita tema i zato što ne mogu da se uzdrže od napada na Srbiju i vrijeđanja srpskog naroda čak ni u danima velikih pravoslavnih praznika.



Vulin je reagirao na izjavu Plenkovića, datu na božićnom prijemu Srpskog narodnog vijeća (SNV), da je istina ključna za pomirenje i da se ona odnosi na to da je Hrvatska "bila žrtva agresije Miloševićevog velikosrpskog režima".



Plenković je istakao da je važno napraviti iskorake u procesu suočavanja s prošlošću.



- Radimo na integraciji srpske manjine u Hrvatskoj - rekao je Plenković i dodao da je proces mirne reintegracije jedna od najvećih ostavština prvog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana.



On je ocijenio da su pripadnici srpske manjine u Hrvatskoj svjesni svih okolnosti i da i oni daju doprinos modernoj Hrvatskoj.



Premijer je prethodno u govoru na božićnom prijemu SNV istakao da podrška koju pripadnici srpske nacionalne manjine daju saborskoj većini i Vladi nije mala stvar s obzirom na bremenitu historiju hrvatsko-srpskih odnosa u 20. vijeku.



On je ocijenio da na te odnose direktno utiče i kvalitet odnosa između Zagreba i Beograda.



- I kao što se trajno pomirenje između Francuske i Njemačke nije dogodilo preko noći, trebat će još vremena da zacijele još friške rane u odnosima između Hrvatske i Srbije - naglasio je hrvatski premijer.





(24sata.info)