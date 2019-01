Organizatori protesta "Stop krvavim košuljama" poručili su danas u pismu predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću da je dobio mandat da bude predsjednik svih građana, a ne da se obračunava sa svima koji se usude da misle.

Foto: AA

"Vi želite podanike, a ne građane i zato danas imate kolone onih koji ne žele da žive u društvu koje stvarate", poručili su organizatori u pismu.



Kako su naveli, jasno im je Vučić stavio do znanja da u Srbiji postoje "građani, roditelji i djeca drugog reda".



"Svi oni koji se usude da slobodno kažu šta misle postaju neprijatelji i treba ih udaviti u blatu tabloida", navodi se u pismu.



Takođe, naveli su da je svakog dana neprijatelj nov.



"Nekada su to bili Slavko Ćuruvija i Oliver Ivanović, a danas smo mi vaša meta. Danas smo mi narkomani, strani plaćenici, izdajnici", naveli su u pismu.



Oni su Vučića upitali da li ih kažnjavaju zato što su se u jednom intervjuu usudili da ukažu u kakvim neregularnostima vlada i što su organizovali proteste građana, koji su "pokazali da ga se ne plaše".



"Da li nas kažnjavate zbog toga to zahtjevamo da se zakoni poštuju, i da svi građani imaju podjednaka prava? Da li kažnjavate naše roditelje jer su nas učili da slobodno mislimo? Da li kažnjavate naše bake i deke jer su nam govorili da glavu uvijek držimo podignutu?", upitali su u pismu.



Organizatori su Vučića upitali i da li su "njihove porodice i ljudi koji šetaju za njega građani drugog reda i neprijatelji".



"Da li nas sve treba zasuti katranom i perjem da bi se sakrila istina? Da li treba da prestanemo da postojimo", pitali su organizatori protesta.



U pismu su naveli da se obraćaju Vučiću, jer je on "urednik skoro svih medija u Srbiji".



"Pišemo vama da bi ostao javni trag o tome kako je Srbija postala zemlja nasilja, mržnje i javne diskreditacije za vreme Vaše vladavine. Mi se Vaše kampanje nismo uplašili. Nismo, jer nam je od straha jača želja da živimo u slobodnoj zemlji, u kojoj je svaki čovjek poštovan i jednako važan, poručuju organizatori protesta", navedeno je u pismu.



Oni su poručili i da protesti neće nestati, čak i ako se o njima svako dana objavljuju najgore neistine.



"Nismo mi važni. Nisu ti protesti nastali zbog nas. Protesti su odgovor građana na vašu vladavinu, svakodnevno nasilje i neistine. Vrijeme je da shvatite da ne možete zastrašiti pet miliona građana, a samim tim ni jednog od nas. Mi imamo istinu na našoj strani, a vi sve ostalo", poručili su Vučiću organizatori protesta "Stop krvavim košuljama".



Protesti "Stop krvavim košuljama", a pod sloganom "Jedan od pet miliona" održavaju se svake subote u Beogradu već petu subotu zaredom, a povod za njih je bio napad na jednog od lidera Saveza za Srbiju i predsjednika Levice Srbije Borka Stefanovića kojem je pred skup SZS u Kruševcu razbijena glava.



Osim Beograda, građanski protesti u ove subote bili organizovani i u Nišu, Kragujevcu, Požegi i Novom Sadu.





(AA)