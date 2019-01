Kompromis u politici nije poraz, već pobjeda i njega ne smije da bude samo s budućnošću, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u svom autorskom tekstu u prazničnom, božićnom izdanju "Kurira".

Aleksandar Vučić / 24sata.info

"Ovo govorim iako znam da to Srbi neće i ne žele da prihvate, jer lakše je živjeti u sopstvenim mitovima i hvalosphevima nego u realnosti... Još mnogo toga moraćemo da mijenjamo", poručio je predsjednik Srbije.



On je istakao da je neophodno da se "ljudima, svim ljudima, kaže istina".



"Da svima bude jasno da nerješavanjem kosovskog čvora Srbija gubi, gubi ono što joj je najvažnije, a to su njena djeca i njena budućnost. Da nježnim srpskim ušima, nenaviklim na surovu kosovsku istinu, kažeš da na našem Kosovu i nije sve naše, a ako jeste, da pitaš narod - a šta bismo mi to radili s najmanje 80 albanskih poslanika u našoj skupštini i da li bi dovijeka Srbiju, uz sve naše srpske svađe, vodili neki Tači i Haradinaj. Sve i da to hoće, a neće. Da kažemo licemjerima koji podržavaju tzv. zamrznuti konflikt da je to nemoguće kao što je nemoguće Kosovo bez Albanaca. Naš posao je da spriječimo da Kosovo ostane bez Srba", poručio je Vučić u svom tekstu.



Kako kaže, istina je da se Srbija već promijenila, ne samo po rekordnom rastu bruto domaćeg proizvoda u prethodnoj godini, niti po najvećem iznosu investicija u regionu ili suficitu u kasi, novim kliničkim centrima, bolnicama, većoj zaposlenosti, već po onome čime se danas bavi.



Vučić, kako piše, nije spreman niti hoće da ikome obeća da će bez truda, teškog rada i ogromnog napora išta biti bolje.



"Uostalom, samo sam se nasmijao kada sam u nekim novinama pročitao želje za Novu godinu u kojoj neki hoće bolje zarade uz manje rada. U to ne vjerujem i nikada neću. Vjerujem u više rada i bolji život. Bez više rada, boljeg života neće biti. Ova zemlja je pred teškim odlukama, pred novim političkim i ekonomskim izazovima, koji zahtjevaju još reformi, i bilo kakvo ulagivanje bilo onima koji me vole, bilo onima koji me mrze neće učiniti da sve to bude urađeno lakše, ni bezbolnije", piše Vučić.



Ističe da nije, kako kaže, čovjek kompromisa, kada je riječ o budućnosti i o onome kakva ona treba da bude.



"Donijeli smo najteže odluke 2014. godine i zahvaljujući tim, nepopularnim mjerama, danas zdravstveni radnici, naši policajci, vojnici, socijalni radnici, učitelji i nastavnici imaju više od 20 odsto veće plate u realnom iznosu nego prije smanjenja. Upravo zato neću da se dodvoravam nikakvim populističkim mjerama koje bi mi donijele jednokratnu popularnost, a dugoročno razorile zemlju. Takođe, ni od koga nikada neću da tražim milost za ono što sam uradio", navodi predsjednik u svom tekstu.



Vučić podsjeća da je u Nišu otvoreno šest novih fabrika, novi Klinički centar nakon više decenija tokom kojih su fabrike u Nišu bile zatvarane i uništavane.



"I kome god da se to ne sviđa, neka šeta, neka se budi, ali neka ne očekuje od mene da ću prestati da radim baš isto to što sam i radio - da otvaram fabrike, jurim investitore, zapošljavam ljude i borim se da ova zemlja bude još jača, bolja i udobnija za život... Ova zemlja je ušla u fazu u kojoj nema više kolektivnog straha od raznih nesreća i u kojoj je sve izraženija potraga, težnja za srećom", piše Vučić.



Srbija, navodi Vučić, više nije otpadnik ni iz vremena, ni iz prostora, a najmanje iz svijeta i težnja za srećom, zajedničkom i pojedinačnom, više nije tabu tema.



"Jedino što sam ja u cijeloj toj priči dosljedni sljedbenik onih Epikurovih tvrdnji po kojima naći sreću nije ni najmanje lak posao. Upravo suprotno, za sreću ima da se radi, i to mnogo više nego za bilo koju nesreću. Ona ne pada sa neba, nego se gradi, bori se za nju, radi se, proizvodi, stvara. Na onaj način koji smo i počeli. Uz teške odluke, uz brigu o zajedničkoj kasi, uz investicije, puteve, bolnice, fabrike i sve manji broj nezaposlenih ljudi. I uz još jednu stvar. Bez kompromisa sa onima koji bi da Srbiju da vrate u prošlo vrijeme", piše predsjednik Srbije.



Kako kaže, ne može biti nikakvih ustupaka predstavnicima bivših režima, jer su oni dio nesreće u kojoj je Srbija živjela dok su se oni bogatili i uživali.



"Prosječna plata u njihovo vrijeme je bila, uz narastajući javnu dug, maksimalnih 329 eura, dok je danas 460 eura, minimalac je bio maksimalnih 162 eura, danas je 230 eura. Doduše, tada su nosioci vlasti bili mnogo bogatiji. Neki od njih zaradili su i više od 500 miliona eura tokom svog zvaničnog mandata. Bez povlačenja pred njima, bez ikakvih dogovora s takvim političarima, i bez trunke straha pred njihovim pokušajima da se ponovo dočepaju vlasti, koja je za njih ništa drugo nego nova rasprodaja svega što u Srbiji vredi", navodi se u autorskom tekstu Vučića, prenosi Tanjug.



Ne interesuju ga, kako kaže, njihove kombinacije sa pojedinim ljudima iz njegove Srpske napredne stranke, pojedinim koalicionim partnerima koji već razmišljaju kako bi mogli da budu jezičak na vagi i opet da promjene stranu.



"Nisam vas se uplašio, svih zajedno, ni najmanje. Sve sam to znao od prvog dana. Znao koliko je teško Srbiju i sebe mijenjati, znao kako i koliko se uspjeh u Srbiji ne prašta i boriću se svim srcem i svom snagom, jer kako je Pašić rekao, jedina mjera politike je mjera uspeha", piše Vučić.



On poručuje da želi promjene, čak i kada postoji toliki broj onih koji nikakve promjene neće, ali hoće da im bude bolje.



"I omogući ću im to. Šetaće ti loši političari u Srbiji, baš onako kako ne bi mogli ni u jednoj od svih onih zemalja koje danas izražavaju svoje simpatije za njihove šetnje. Bez policije i bez ikakve represije. Za više od toga moraćemo svi samo više da radimo. Zato što naša kuća, Srbija, više nikada neće biti oronula. Ali će biti promijenjena. I bolja, i ljepša, i čistija, i veća, po svemu što pravu veličinu i čini. To je moja politika, i naravno da sam, ali uvijek, spreman da provjerim kolika joj je prava podrška, baš na onom mjestu na kojem se svaka politika i provjerava. Na biračkom mjestu", poručuje Vučić.



(24sata.info)