Patrijarh srpski Irinej izjavio je da je Srbija dužna da na ljudski način brani Kosovo, poštujući sve i svakoga, ali prije svega sebe, svoju istoriju i kulturu.

Patrijarh Irinej / 24sata.info

Patrijarh je rekao da Albanija zajedno sa kosovskim Albancima želi da se proširi na račun Srbije i zauzme najsvjetiju srpsku zemlju - Kosovo, koje nikada nije bila kolonija, već matična srpska zemlja.



"Albanija i Šiptari na Kosovu danas čine ono što jedan zdrav razum ne može da prihvati. Nažalost, Evropa sve to vidi, mnogi se iščuđavaju i sažaljevaju taj slučaj, ali niko ništa ne preduzima", rekao je patrijarh Irinej u intervjuu za Televiziju "Hram".



On ističe da je Albanija danas, radi nekih interesa, postala miljenik mnogih država - i Amerike i velikim dijelom Evrope.



"Veoma je važno znati zašto je to tako, koji su razlozi i koji su njihovi interesi. Svakako da imaju neke interese ili su ih na neki način potkupili Albanci, a znamo kako se to danas radi - stekli njihovo poverenje, zaštitu i pomoć", rekao je patrijarh Irinej, prenosi Srna.



On je podsjetio da su se na Kosovu odigrali krupni događaji u istoriji srpskog naroda i da Srbija, kao država, i srpski narod ne mogu da im poklone Kosovo ni pod kojim uslovima.



"Sve što je pozitivno i vrijedno tamo se razvijalo - država i zakonodavstvo i prosvjeta i kultura. Dužni smo svim svojim silama, prije svega, jednim ljudskim odnosom i ljudskim načinom i metodom da branimo tu našu svetu zemlju i svetinje, koje žele da uzmu i da proglase kosovskim svetinjama. To nisu kosovske, već srpske svetinje", rekao je patrijarh Irinej.



Srpski patrijarh je naglasio da želja za proširenje Albanije na račun Srba i Srbije nikada ne može da bude prihvaćena.



(24sata.info)