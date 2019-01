U Beogradu je počelo peto po redu protestno okupljanje građana pod sloganima “Stop krvavim košuljama” i “Jedan od pet miliona”.

Foto: Agencije

Kao i prethodne četiri subote, i ove su se građani prestonice Srbije okupili na platou kod Filozofskog fakulteta, odakle će prošetati centralnim gradskim ulicama.



Okupljenima se na početku, kao i do sada, obratio glumac Branislav Trifunović a ove subote govoriće i njegov kolega Radoslav Rale Milenković.



Prema najavama organizatora, građjani će se sa platoa kod Filozofskog fakulteta uputiti u šetnju ka Terazijama. Potom će iz Kneza Miloša prošetati Takovskom gdje će, kao i prethodnih nedjelja, proći pored zgrade Radio televizije Srbije i na kraju Svetogorskom do Makedonske ulice gdje je planiran kraj današnjeg okupljanja.



Protestna okupljanja su, prema riječima organizatora, nestranačka. Njima su se priključile i brojne javne ličnosti.



Uz Beograđane su protekla četiri vikenda, šetali i lideri opozicionih stranaka, ali bez ikakvih stranačkih obilježja.



Građani okupljeni tokom prethodnih protesta kažu da su na ulicu izašli jer u Srbiji nema slobode i da u njoj „ne može slobodno da se živi, misli i razgovara“.



Protesti su počeli prije gotovo mjesec dana. Prvi je održan je 8. decembra a okidač okupljanja bio je napad na lidera Levice Srbije Borka Stefanovića i aktiviste te stranke uoči opozicionog skupa u Kruševcu, krajem novembra. Stefanović je zadobio povrede glave a napadači su odmah poslije napada uhapšeni. Međutim, mjesec dana kasnije, sva trojica osumnjičenih za napad, puštena su na slobodu.



Hapšenje i rešavanje ovog slučaja, prvi je zahtjev upućen sa protestnog skupa, upravo zato, simbolično nazvanim „Stop krvavim košuljama“. U nedjeljama poslije, dodata je i lista drugih. Među njima, da se pronađu ubice predsjednika Inicijative SDP, Olivera Ivanovića i nalogodavci tog zločina.



Zahtjev je upućen i državnoj Radio televiziji Srbije zbog načina na koji je izvještava o protestima. Traži se veća minutaža izvještaja o okupljanju građana koji su tokom dosadašnjih protestnih šetnji prolazili upravo i pored zgrade te televizije.



Posljednji na listi zahtjeva, našao se i taj da aktuelni ministar unutrašnjih poslova, Nebojša Srefanović, podnese ostavku. Ministar policije se, naime, u više navrata bavio „brojanjem“ učesnika protesta, tvrdeći da ih je znatno manje od procjene organizatora.



Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić takođe je više puta do sada komentarisao protestna okupljanja u glavnom gradu Srbije. Najveće kritike izazvala je njegova izjava poslije prvog protesta kada je poručio da „može i pet milona da se skupi“, on ni jedan zahtjev neće ispuniti.



Uoči Nove godine, Vučić, inače lider parlamentarno najjače Srpske napredne stranke, govoreći o protestima Beograđana, poručio je opoziciji da nudi vanredne parlamentarne izbore iako se takav zahtjev sa protesta do sada nije čuo.





(RSE)