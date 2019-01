Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Beograd neće nastaviti učešće u briselskom dijalogu dok Priština ne ukine nelegalne takse na srpske proizvode.

Arhiv / 24sata.info

"Srbija će biti spremna za dijalog kada evropski zvaničnici obave svoj dio posla i natjeraju prištinske vlasti da ukinu takse", rekao je Vučić novinarima, povodom najava pojedinih evropskih zvaničnika da će briselski dijalog biti nastavljen.



Vučić je ukazao da nije moguće razgovarati o nečemu što je od istorijskog značaja, kada je Priština prekršila sve norme međunarodnog prava.



Povodom posjete Rajnera Vilanda, potpredsjednika Evropskog parlamenta, koji je član vladajuće Hrišćansko demokratske unije Angele Merkel, grobu osnivača terorističke OVK Adema Jašarija u Prekazu, Vučić je rekao da je to zvaničan stav Njemačke od kojeg ona neće odustati.



Vučić je naveo da ne vidi ništa čudno u Vilandovom postupku, jer su Nijemci pomagali te snage 1998. i 1999. godine, ali da, ipak, nije lijepo govoriti o prijateljstvu sa Srbijom, a praviti takve gestove.



On je poručio da su ovakvi i slični gestovi nauk građanima Srbije da vide kako Srbe doživljavaju Nijemci, Amerikanci, Francuzi, Englezi, Italijani i svi koji su priznali Kosovo.



"Oni su velika sila, mi smo mala zemlja i ostaje nam da čuvamo ponos i dostojanstvo i kažemo da nismo oduševljeni", rekao je Vučić.



Odgovarajući na pitanja novinara u vezi sa eventualnim prijevremenim parlamentarnim izborima u Srbiji, Vučić je rekao da bi još prije 15 dana raspisao izbore da su u pitanju partijski razlozi, ali da se on neće rukovoditi partijskim, nego interesima države.



"Od mnogo faktora će to zavisiti. Redovni izbori su 2020. godine, ali svaki put kad postoji sumnja u legitimnost vlasti važno je da se ta sumnja otkloni", rekao je predsjednik Srbije.



Vučić, koji je i lider vladajuće Srpske napredne stranke /SNS/, istakao je da sadašnja vlast ima legitimnost, ali da je, ako neko sumnja u to i tvrdi da narod ne želi ovu vlast, spreman da to provjeri na izborima.

(24sata.info / nn)